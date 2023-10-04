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ارتفاع بورصة الكويت ومعظم بورصات الخليج

10/4/2023 1:49:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع أمس رغم المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، غير أن المؤشر السعودي واصل تراجعه للجلسة الرابعة. وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام التعاملات مع ترقب المستثمرين للبيانات المالية الفصلية.
وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13%، وزاد «العام» 0.06%، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بـ 0.38%، وانخفض «الرئيسي» 0.17% من مستوى الاثنين الماضي. وسجلت بورصة الكويت تداولات في جلسة أمس بقيمة 37.22 مليون دينار، وزعت على 147.59 مليون سهم، بتنفيذ 10.57 آلاف صفقة.
وشهدت التعاملات ارتفاعا بـ 7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ 5.95%، بينما تراجع 5 قطاعات في مقدمتها المنافع بـ 2.14%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيدا.
وصعد مؤشر أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعا 0.5%. وأظهرت بيانات صدرت أن الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي نما 12.3% في الربع الثاني مما عزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها 3.5% على أساس سنوي. وصعد مؤشر دبي 0.5% مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع معظم الأسهم على المؤشر.
وزاد المؤشر القطري 0.2% مدعوما بمكاسب قطاعي التمويل والطاقة مع ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز 2.8% وسهم مصرف قطر الإسلامي ما يقرب من 1%. ونزل المؤشر السعودي 0.5% مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي مع انخفاض سهمي عملاق النفط أرامكو السعودية 0.7% ودار الأركان للتطوير العقاري بنسبة 6.5%.

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