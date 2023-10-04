بالفيديو الساير تفتتح أضخم وأحدث معرض لسيارات تويوتا في الشويخ



مبارك ناصر الساير: إستراتيجيتنا تعتمد على التطوير والتوسع من خلال افتتاح مشاريع جديدة كمعارض السيارات ومراكز الخدمة وقطع الغيار الأصلية أوجيما إييتشيرو: ترتبط «تويوتا» بعلاقة طويلة جداً وقوية مع «الساير» منذ ما يقرب من 70 عاماً وهم أحد أهم الشركاء بين جميع الموزعين في العالم

أقامت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده حفل افتتاح معرضين جديدين في الشويخ، أحدهما مخصص لسيارات تويوتا الجديدة والآخر «عالم الساير للسيارات» الذي يضم علامات تجارية متنوعة وكبيرة للسيارات المستعملة المعتمدة.وقد حضر الحفل فيصل بدر الساير رئيس مجلس الإدارة، ومبارك ناصر الساير - الرئيس التنفيذي، وبدر مساعد الساير - الرئيس التنفيذي لشركة الداو القابضة، وأوجيما إييتشيرو مدير عام المشاريع للشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشركة تويوتا موتور كوربوريشن، وبينغت شولتز - رئيس العمليات، وممثلون عن مبيعات مجموعة تويوتا من بينهم مارتن أهيرن مدير أعمال أول، وثيو كروجر - مدير عام، وكايل ستيوارت - نائب المدير العام للسيارات المعتمدة، وحمد الفوزان - مدير أول إدارة المبيعات، وبدر فيصل الساير - مدير تسويق أول، ومجموعة من رؤساء الأقسام لدى الساير، وبحضور عدد من الصحافيين ووسائل الإعلام.وتحدث مبارك ناصر الساير قائلا: لأننا نؤمن بأن «العميل أولا» فإن استراتيجيتنا تعتمد على التطوير المستمر والتوسع في سبيل إسعاد وراحة عملائنا الكرام من خلال افتتاح المشاريع الجديدة كمعارض السيارات ومراكز الخدمة وقطع الغيار الأصلية والتي باتت ترسم شبكة كبيرة ومتكاملة لخدماتنا موزعة جغرافيا بالشكل الأمثل لتغطي كل مناطق الكويت.ونحن جميعا، من أعضاء مجلس الإدارة إلى كل عضو في الفريق، نركز على تقديم تجربة عملاء غير مسبوقة والوفاء بوعد «رسم الابتسامة على وجه كل عميل.هذا المعرض الذي يمتاز بديكورات وتصاميم عصرية ومساحات واسعة لعرض جميع موديلات تويوتا الجديدة المتنوعة ما بين سيارات الصالون والهاتشباك والدفع الرباعي وكذلك سيارات الهايبرد الكهربائية، وأيضا تخصيص مساحات خاصة بسيارات GAZOO RACING - GR وهي الذراع الرياضية لتويوتا، وكما تعلمون أن هذه العلامة التجارية تركز على فعاليات سيارات تويوتا الرياضية حول العالم. وأن السيارات التي تحمل علامة GR مستوحاة من عالم رياضة السيارات. كما يحتوي المعرض على جناح مخصص لمركز «سيارتي» وهو مركز للإكسسوارات المميزة لسيارات تويوتا.وقال أوجيما إييتشيرو: سعيد جدا برؤية الكثير من سيارات تويوتا على الطريق، نشكركم جميعا على دعمكم الكريم وثقتكم بمنتجاتنا وخدماتنا. علاقتي مع موزع تويوتا في الكويت وهي شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده لاتزال قصيرة الأجل، ومع ذلك تتمتع شركة تويوتا موتور كوربوريشن بعلاقة طويلة جدا وقوية معهم منذ ما يقرب من 70 عاما، منذ عام 1954، وهم أحد أهم الشركاء بين جميع الموزعين في العالم.ويمتاز المبنى بحلول مستدامة صديقة للبيئة كالواجهات الزجاجية الضخمة للاستفادة من ضوء النهار الطبيعي، وتصميم بمساحات واسعة يراعي فيها تجهيزات ومسارات ذوي الاحتياجات الخاصة. واستخدام حلول موفرة للطاقة كأضواء الـ LED، خلاطات مياه أوتوماتيكية، والمواد العازلة للحرارة.وتم تزويد المبنى بشاشات رقمية لتعزيز خدمة العملاء وإثراء تجربتهم خلال تجولهم في المعرض.كما تمت مواءمة تصميم المبنى مع توجه المجموعة الاستراتيجي للحلول المستدامة والتي تشمل:٭ واجهات زجاجية ضخمة للاستفادة من ضوء النهار الطبيعي وباستخدام الألمنيوم والزجاج عالي الأداء.٭ تصميم بمساحات واسعة تضمن تجربة إيجابية للعملاء مع منطقة انتظار للعملاء.٭ تمت في المبنى مراعاة تجهيزات ومسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.٭ حلول موفرة للطاقة تتكون من مصابيح LED، خلاطات مياه اوتوماتيكية، ومواد عزل حراري عالية الأداء للكسوة الخارجية.٭ شاشات رقمية لتعزيز خدمة العملاء وإثراء تجربتهم خلال تجولهم في العرض.وتواصل الإدارة دعمها وتشجيعها للفريق العامل في معارض الشويخ لتقديم أفضل خدمة على الإطلاق. وتعتقد المجموعة أن المرافق الحديثة هي علامة فارقة ومميزة، ولكن لجعلها تنبض بالحياة، فمن الضروري وجود فريق من الموظفين المتفانين والمدربين تدريبا عاليا.أبرز معالم المعرض الجديد لسيارات تويوتا الجديدة٭ يتكون من طابق أرضي وميزانين بمساحة إجمالية قدرها 4200 متر مربع.٭ يمكن أن تتسع مساحة العرض في الطابق الأرضي لـ 80 سيارة.٭ مكاتب الإدارة في طابق الميزانين.معرض «عالم الساير للسيارات» للسيارات المعتمدة٭ يتكون من ثلاثة طوابق (سرداب وأرضي وميزانين) بمساحة بناء إجمالية 9640 مترا مربعا.٭ تمتد مساحة العرض على ثلاثة طوابق تتسع لـ 130 سيارة.٭ قسم للتثمين ومنطقة مخصصة لتقييم سيارات العملاء.٭ 107 مواقف للسيارات المستعملة.مرافق مشتركة لخدمة العملاء في كلا المعرضين٭ 200 موقف لسيارات للعملاء مع سهولة الدخول والخروج.٭ خدمات مصرفية وتأمينية شاملة.٭ إدارة المرور لتسهيل وتقديم أفضل خدمة لعملائنا.٭ مصليات ومناطق انتظار.