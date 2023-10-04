101 مليار دولار عقود أكبر 10 مقاولين بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشفت بيانات «ميد» عن أن قيمة أعمال أكبر 10 مقاولين في قطاع النفط والغاز بالمنطقة يبلغ 101 مليار دولار، وجاءت قائمة أكبر المقاولين كالتالي:
1 ـ «تكنيب للطاقة»: حلت في المرتبة الأولى كأكبر مقاول نفط وغاز بالمنطقة بحجم مشروعات تحت الانشاء تبلغ قيمتها 15.8 مليار دولار بما يناهز 15.6% من إجمالي حجم مشاريع
الـ 10 الكبار.
2 ـ «سايبم»: تستحوذ على 15.4% من قيمة أعمال الـ 10 الكبار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات بالمنطقة بإجمالي حجم مشاريع 15.6 مليار دولار.
3 ـ «تكنيكاس ريونيداس»: حلت الشركة كثالث أكبر مقاولي القطاع في المنطقة إذ استحوذت على ما يقارب 13.3% من حجم أعمال الـ 10 الكبار بما يعادل 13.4 مليار دولار.
4 ـ «مير تكنيومنت»: حلت كرابع أكبر مقاول نفط وغاز في المنطقة مستحوذة على 9.6% من إجمالي أعمال الـ 10 الكبار بما يعادل 9.7 مليارات دولار حجم مشاريع قيد التنفيذ.
5 ـ «جيه جي سي كورب»: حلت كخامس أكبر مقاول في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميكال في المنطقة، إذ استحوذت على 9% من إجمالي أعمال الـ 10 الكبار بواقع 9.2 مليارات دولار.
6 ـ «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»: جاءت كسادس أكبر مقاول نفطي في المنطقة مستحوذة على 8.4% من إجمالي أعمال الـ 10 الكبار، إذ تستحوذ وحدها على 8.5 مليارات دولار من الأعمال تحت الإنشاء في تلك القائمة.
7 ـ «هـوالـــو للـهـنـدســـة والتكنولوجيا»: حلت في المرتبة السابعة ضمن قائمة أكبر 10 مقاولين للنفط والغاز في المنطقة مستحوذة على 7.4% من أعمال العشرة الكبار بواقع 7.5 مليارات دولار.
8 ـ «لارسن آند توبرو»: تأتي كثامن أكبر مقاول في قطاع النفط والغاز بالمنطقة مستحوذة على 7.2% من إجمالي أعمال العشرة الكبار بواقع 7.3 مليارات دولار.
9 ـ «هيونداي للهندسة»: صنفت كتاسع أكبر مقاول في المنطقة إذ تستحوذ على نحو 7% من الأعمال تحت الانشاء لدى
الـ 10 الكبار، وبواقع 7.1 مليارات دولار.
10 ـ «ماك ديرموت»: حلت كعاشر أكب مقاول نفطي في المنطقة مستحوذة على 6.9% من إجمالي أعمال الـ 10 مقاولين الكبار بواقع 7 مليارات دولار.
MENAFN04102023000130011022ID1107184631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.