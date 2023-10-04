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101 مليار دولار عقود أكبر 10 مقاولين بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة

10/4/2023 1:49:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشفت بيانات «ميد» عن أن قيمة أعمال أكبر 10 مقاولين في قطاع النفط والغاز بالمنطقة يبلغ 101 مليار دولار، وجاءت قائمة أكبر المقاولين كالتالي:
1 ـ «تكنيب للطاقة»: حلت في المرتبة الأولى كأكبر مقاول نفط وغاز بالمنطقة بحجم مشروعات تحت الانشاء تبلغ قيمتها 15.8 مليار دولار بما يناهز 15.6% من إجمالي حجم مشاريع
الـ 10 الكبار.
2 ـ «سايبم»: تستحوذ على 15.4% من قيمة أعمال الـ 10 الكبار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات بالمنطقة بإجمالي حجم مشاريع 15.6 مليار دولار.
3 ـ «تكنيكاس ريونيداس»: حلت الشركة كثالث أكبر مقاولي القطاع في المنطقة إذ استحوذت على ما يقارب 13.3% من حجم أعمال الـ 10 الكبار بما يعادل 13.4 مليار دولار.
4 ـ «مير تكنيومنت»: حلت كرابع أكبر مقاول نفط وغاز في المنطقة مستحوذة على 9.6% من إجمالي أعمال الـ 10 الكبار بما يعادل 9.7 مليارات دولار حجم مشاريع قيد التنفيذ.
5 ـ «جيه جي سي كورب»: حلت كخامس أكبر مقاول في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميكال في المنطقة، إذ استحوذت على 9% من إجمالي أعمال الـ 10 الكبار بواقع 9.2 مليارات دولار.
6 ـ «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»: جاءت كسادس أكبر مقاول نفطي في المنطقة مستحوذة على 8.4% من إجمالي أعمال الـ 10 الكبار، إذ تستحوذ وحدها على 8.5 مليارات دولار من الأعمال تحت الإنشاء في تلك القائمة.
7 ـ «هـوالـــو للـهـنـدســـة والتكنولوجيا»: حلت في المرتبة السابعة ضمن قائمة أكبر 10 مقاولين للنفط والغاز في المنطقة مستحوذة على 7.4% من أعمال العشرة الكبار بواقع 7.5 مليارات دولار.
8 ـ «لارسن آند توبرو»: تأتي كثامن أكبر مقاول في قطاع النفط والغاز بالمنطقة مستحوذة على 7.2% من إجمالي أعمال العشرة الكبار بواقع 7.3 مليارات دولار.
9 ـ «هيونداي للهندسة»: صنفت كتاسع أكبر مقاول في المنطقة إذ تستحوذ على نحو 7% من الأعمال تحت الانشاء لدى
الـ 10 الكبار، وبواقع 7.1 مليارات دولار.
10 ـ «ماك ديرموت»: حلت كعاشر أكب مقاول نفطي في المنطقة مستحوذة على 6.9% من إجمالي أعمال الـ 10 مقاولين الكبار بواقع 7 مليارات دولار.

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