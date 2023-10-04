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الاستعداد للصدمة هل سينجح الاقتصاد الأميركي في تفادي الركود؟!

10/4/2023 1:49:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتزايد التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي لن ينجح في تفادي الركود وذلك لعدة أسباب.
ورغم المفاجأة الإيجابية بتجنب الإغلاق الحكومي في آخر لحظة، وبعد صيف اتسم بوفرة الوظائف وتراجع التضخم، إلا أن هناك مؤشرات على ضرورة الاستعداد للصدمة، فالقوة الكاملة لزيادات الاحتياطي الفيدرالي المتتالية ـ 525 نقطة أساس منذ أوائل عام 2022 ـ لن تنعكس على العديد من القطاعات الاقتصادية، وأبرزها سوق العمل، قبل نهاية هذا العام أو أوائل 2024. وعندما يحدث ذلك، ستشعر أسواق الأسهم والعقارات بالتداعيات السلبية، لذلك فمن السابق لأوانه القول إن الاقتصاد قد نجا من تلك العاصفة.
ومع شعور الأهم والعقارات بالصدمة، فإن ذلك سيوفر قوة دفع جديدة للأسهم والمساكن للتراجع، وبالتالي من السابق لأوانه القول إن الاقتصاد قد نجا من الركود، خاصة أن التوقعات تشير إلى رفع إضافي للفائدة. كل هذه الأسباب ليست الوحيدة، حيث يواجه الاقتصاد أيضا عوامل عدم يقين من بينها استمرار الإضراب بقطاع السيارات وهو من بين الأكبر بتاريخ الولايات المتحدة، كما أن ملايين الأميركيين سيعاودون تسديد القروض الطلابية مرة أخرى هذا الشهر، بعد انتهاء فترة التعليق بسبب الجائحة التي استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة.

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