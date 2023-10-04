إعلان أسماء المرشحين للدفعة الرابعة في برنامج إعداد وتأهيل المعلمين

إعلان أسماء المرشحين للدفعة الرابعة في برنامج إعداد وتأهيل المعلمين
التاريخ
10/4/2023 1:13:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، واستنادا لاستقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، أسماء المرشحين للدفعة الرابعة لبرنامج الدبلوم المهني في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والمنتهية بالتعيين وعلى نفقة وزارة التربية والتعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
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