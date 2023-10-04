Wednesday, 04 October 2023 10:24 GMT

إعلان أسماء المرشحين للدفعة الرابعة في برنامج إعداد وتأهيل المعلمين

10/4/2023 1:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، واستنادا لاستقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، أسماء المرشحين للدفعة الرابعة لبرنامج الدبلوم المهني في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والمنتهية بالتعيين وعلى نفقة وزارة التربية والتعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.











MENAFN04102023000208011052ID1107184580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث