التربية تنعى وفاة معلمين وطالب

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نعى وزيرُ التربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة، الطالب قصي الخوالدة والمعلم عبد الناصر سعادة والمعلمة لينا النعيمات.
ونشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الفيسبوك أن الطالب الخوالدة من الصف الثاني الثانوي في مدرسة إيدون بني حسن الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق.
وأضافت أن المعلم سعادة من مدرسة الرميمين الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط ، والمعلمة النعيمات من مدرسة السلط الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط.
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