البلقاء التطبيقية تعلن عن مقاعد على البرنامج الموازي - تخصصات

وأكد في منشور عبر فيسبوك أنه تم تفعيل طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي فعلى جميع الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق على هذه التخصصات الدخول على موقع الجامعة الالكتروني / بوابة القبولات / بوابة قبولات البكالوريوس لتقديم طلب الالتحاق، وذلك من يوم أمس الثلاثاء الموافق 3/10/2023 ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 5/10/2023.

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