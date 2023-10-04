انتعاش قوي للقطاع الخاص في الإمارات وثقة الشركات عند أعلى مستوى منذ مارس 2020

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات نمت بمعدل أسرع في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، مع وصول الطلبيات الجديدة لأسرع معدل في أربع سنوات.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.7 نقطة في سبتمبر أيلول من 55.0 في أغسطس، وهو ما يتجاوز بفارق كبير مستوى 50.0 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.

وأظهر المسح أن المحرك الرئيسي للمؤشر كان الانتعاش القوي في الشركات الجديدة، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.7 من 57.6 في الشهر السابق، وتسجيله معدل زيادة هو الأسرع منذ يونيو

2019.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إن زيادة الأعمال الجديدة مدعوم باكتساب الشركات عملاء جدد على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير.

وأشار المؤشر الفرعي للإنتاج إلى استمرار التوسع القوي في النشاط، حيث ارتفع إلى 62.8 في سبتمبر

من 61.9 في الشهر السابق، بفضل زيادة الطلبيات الجديدة والمشروعات الجارية والتسويق الجديد، حسبما أفاد المسح.

كما أظهر المسح أن ثقة الشركات بالنسبة للعام المقبل تحسنت في سبتمبر أ، وهو ما يتصل باستمرار الطلب القوي والعملاء الجدد.



