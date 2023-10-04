أكد أنه شرف عظيم.. غريغ فيرغيس يصبح أول رئيس أسود لمجلس العموم في تاريخ كندا

انتخب النواب الكنديون الثلاثاء غريغ فيرغيس رئيساً لمجلس العموم، ليصبح بذلك أول رجل أسود في تاريخ بلاده يتبوّأ هذا المنصب الذي شغر باستقالة أنتوني روتا إثر تكريمه محارباً قديماً تبيّن لاحقاً أنّه كان على الأرجح عنصر أمن نازياً.

وفي كلمة أمام مجلس العموم بعد انتخابه على رأس هذه المؤسسة قال النائب الليبرالي إنّه "لشرف عظيم" أن يتبوّأ هذا المنصب.

وأضاف أنّ مجلس العموم هو "المكان الذي يمكن أن نجري فيه نقاشات حماسية، لكنّها نقاشات حماسية ومحترمة" في آن معاً، مؤكّداً أنّه سيسعى لإظهار أنّ "السياسة مهنة نبيلة".

وتتمثّل مهمّة فيرغيس بصفته رئيساً لمجلس العموم بإدارة المناقشات وإنفاذ القواعد مع الحفاظ على حياده وعدم التصويت إلا في حالة تعادل الاصوات.

وعملاً بالتقليد، رافق فيرغيس أثناء توجّهه إلى كرسي رئاسة المجلس لتسلّم مهام منصبه الجديد كلّ من رئيس الوزراء جاستن ترودو وزعيم المعارضة بيار بولييفر.

وهنّأ ترودو بحرارة فيرغيس على منصبه الجديد، مشيراً إلى أنّه "أول كندي أسود يصبح رئيساً لهذا المجلس".

وأضاف رئيس الوزراء أنّ فيرغيس "مصدر إلهام لجميع الكنديين، وبخاصة للأجيال الشابة التي ترغب في الانخراط في السياسة".

من جهته، قال مجلس العموم في بيان إنّ رئيسه الجديد "منخرط جداً في مجتمع السود"، مذكّراً بأنّه انتخب نائباً للمرة الأولى في 2015 وأسّس وشارك لمدة ست سنوات في رئاسة تجمّع البرلمانيين السود.

وانتخب فيرغيس بعد أسبوع من استقالة سلفه أنتوني روتا بعدما أثار جدلاً واسعاً بتكريمه أحد قدامى المحاربين الأوكرانيين خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كندا.

والمحارب القديم المكرّم يبلغ من العمر 98 عاماً ويدعى ياروسلاف هونكا وقد تبيّن لاحقاً أنّه كان على ما يبدو عنصراً في "قوات الأمن الخاصة النازية" (إس إس).

ويومها وقف النواب من جميع الأحزاب ومعهم ترودو وأعضاء حكومته والرئيس الأوكراني لتحية هونكا الذي قال عنه رئيس مجلس العموم إنّه "محارب قديم أوكراني كندي من الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس ويُعتبر بطلاً أوكرانياً وبطلاً كنديا".

لكن سرعان ما أعلنت جمعية الدفاع عن الجالية اليهودية في كندا أنّ هذا التكريم "يتجاهل خدمة هونكا في فرقة فافن غرينادير الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة، وهي وحدة عسكرية نازية جرائمها ضد الإنسانية خلال المحرقة موثقة بشكل واسع".

وإثر هذه الفضيحة قدّم ترودو "خالص اعتذاره" عن "الخطأ الفادح" الذي تسبّب في "إحراج عميق لكندا".



