قبيل اجتماع لجنة وزراء أوبك+.. أسعار النفط ترتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة مع تقليص الإمدادات



ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مدعومة بتقلص إمدادات الخام العالمية قبيل اجتماع لجنة من وزراء أوبك+.

وبحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 89.34 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تبقي مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع اليوم الأربعاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام.

وأظهر مسح أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن ترفع السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر تشرين الثاني إلى آسيا، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا لن تحدد إطارا زمنيا لحظر تصدير الوقود الذي فرضته الشهر الماضي، والذي سيظل قائما طالما كان ضروريا لتحقيق الاستقرار في الأسعار ومعالجة النقص في السوق المحلية.

وفيما يتعلق بالإمدادات الأمريكية، أظهرت بيانات القطاع انخفاض مخزونات الخام نحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر أيلول، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن المخزونات اليوم الأربعاء. ويشير متوسط توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم إلى تراجع مخزونات الخام ​​نحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر .

وتعرضت الأسعار لضغوط في الأيام الماضية بفعل قوة الدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية أمس الثلاثاء بعد أن أشارت بيانات عن فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة إلى استمرار قوة سوق العمل مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار من تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب عليه.







