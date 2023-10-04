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الإمارات وكوريا الجنوبية تعقدان محادثات رسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة

10/4/2023 12:25:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقدت الإمارات وكوريا الجنوبية مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، حسبما ذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول اليوم الأربعاء.

واتفقت الدولتان في عام 2021 على السعي لصياغة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وبدأت الجولة الأولى من المحادثات في سول يوم الاثنين لتستمر لمدة أربعة أيام، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوزارة.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحد أنواع اتفاقيات التجارة الحرة، التي تؤكد على نطاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتبادلات بالإضافة إلى فتح السوق.

وقالت الوزارة إن الجانبين سيعملان على تضييق الخلافات بشأن ثمانية قطاعات، بما في ذلك التعريفات الجمركية على السلع والخدمات وقواعد المنشأ.

وأضافت: "الإمارات العربية المتحدة هي الشريك الرئيسي لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة".

ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في التجارة وصناعات الطاقة الجديدة ومجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية.

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