الامن انتشر بالبلدة : شجار عائلي في نحالين تخلله اطلاق نار

الامن انتشر بالبلدة : شجار عائلي في نحالين تخلله اطلاق نار
التاريخ
10/4/2023 12:14:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ اصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بينهم اثنان بالرصاص الحي في شجار وقع ببلدة نحالين في
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