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التعليم توجه بتفعيل الغياب الإلكترونى لتحقيق الانضباط مع بدء العام الدراسى

10/3/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفعيل الغياب الإلكترونى لتحقيق الانضباط مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث أكدت الوزارة ضرورة إخطار الوزارة بنسب الحضور اليومى للطلاب، خاصة فى المرحلة الثانوية، وإخطار ولى الأمر الذى يتخطى ابنه نسبة الغياب المقررة قانوناً بدون عذر قانونى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى طالب يتخطى نسب الغياب ولا يحقق نسبة الحضور المطلوبة وهى 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية.



ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد قائلا: "زملائي وأبنائي المعلمين والمعلمات، أتوجه لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير، فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا، وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها علما ومعلما، وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة".



وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، بمناسبة بدء العام الدراسي أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح، فأنتم حاضر الوطن ومستقبله، ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل".



وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023 العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات
الأحد 1 أكتوبر، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة، وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.







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