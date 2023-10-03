التموين: ارتفاع مخزون زيت الطعام لأول مرة إلى أكثر من 6 أشهر

التموين: ارتفاع مخزون زيت الطعام لأول مرة إلى أكثر من 6 أشهر
التاريخ
10/3/2023 11:26:21 PM
(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كافة السلع الغذائية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما يوجد مخزون استراتيجى لزيت الطعام يكفى لأكثر من 6.6 أشهر لأول مرة، حيث كان المخزون لا يتجاوز شهرين أو ثلاثة، كما نجحت وزارة التموين بتوجيهات القيادة السياسية فى تأمين مخزون لكافة السلع ومنتجات اللحوم والدواجن.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت على شراء 63 ألف طن زيت طعام عباد خام صب مستورد، وذلك في ضوء تكوين مخزون لتغطية احتياجات شهر رمضان المعظم 2024، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بشكل مستمر.
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
MENAFN03102023000132011024ID1107184098
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.