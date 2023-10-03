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التموين: ارتفاع مخزون زيت الطعام لأول مرة إلى أكثر من 6 أشهر

10/3/2023 11:26:21 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كافة السلع الغذائية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما يوجد مخزون استراتيجى لزيت الطعام يكفى لأكثر من 6.6 أشهر لأول مرة، حيث كان المخزون لا يتجاوز شهرين أو ثلاثة، كما نجحت وزارة التموين بتوجيهات القيادة السياسية فى تأمين مخزون لكافة السلع ومنتجات اللحوم والدواجن.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت على شراء 63 ألف طن زيت طعام عباد خام صب مستورد، وذلك في ضوء تكوين مخزون لتغطية احتياجات شهر رمضان المعظم 2024، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بشكل مستمر.



وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.







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