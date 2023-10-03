الرئيس الفلسطينى: استقلال إسرائيل كذبة كبيرة

MENAFN - Youm7) صرح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بان استقلال إسرائيل "كذبة كبيرة"، متسائلا "عمن استقلت؟ من الذي كان يحتل دولة اسرائيل حتى تحتفل بذكرى تخلصها من هذا الاحتلال".

وقال عباس خلال افتتاحه المنتدى الوطني الثامن "الحياة الرقمية والابداع"، الذي عقد الثلاثاء: "وقعت النكبة وتفرق الشعب وخرج أكثر من نصف هذا الشعب من دياره: 950 ألفا، ليس 800 ألف، وليس 600، وليس 700، وإنما 950 ألفا، وكانت هذه هي النكبة التي أنكرها العالم، كل هذه المذابح التي حصلت في فلسطين، 51 مذبحة في الـ48، وإبادة 537 قرية عن بكرة أبيها، وخروج 950 ألفا من ديارهم، ولم تحصل هناك نكبة!!".

وتابع: "ولكن ما الذي حصل؟ حصل استقلال دولة اسرائيل. وأخيرا وبعد ضغوط وبعد نشاطات لا حدود لها تم الاعتراف بالنكبة، لمرتين، وتم إحياء ذكراها في الأمم المتحدة في 15 أيار، وسنحيي ذكراها مرة أخرى في كل عام".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن استقلال إسرائيل كذبة كبيرة، وقال: "وأسأل سؤالا بسيطا: عندما تقول اسرائيل إنها تحتفل بعيد استقلالها.. هي استقلت عن من؟ يعني من الذي كان يحتل دولة اسرائيل حتى تحتفل بذكرى تخلصها من هذا الاحتلال.. هذه كذبة كبيرة".

وأكد عباس، أن "شعبنا البطل والمناضل سيبقى صامدا في أرضه وأرض أجداده، وسنواصل العمل من أجل نيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله".

كما أعرب عن "فخره بالجالية الفلسطينية في كل أنحاء العالم، التي تتحمل مسؤولياتها الوطنية وترفع راية فلسطين والحرية لفلسطين، وتتمسك بالرواية الفلسطينية".