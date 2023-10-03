الأردن.. إصابة عشرات الطالبات إثر استنشاقهن مادة سامة

MENAFN - Youm7) أصيبت عشرات الطالبات فى منطقة الأغوار الشمالية فى الأردن بالتسمم جراء استنشاق رائحة مبيد حشرى منبعثة من مزرعة مجاورة لمدرستهن.

هذا وأكد مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خروج غالبية الطالبات في مدرسة الكريمة الثانوية من المستشفى، بعدما تلقين العناية الطبية، وكن تعرضن لاستنشاق رائحة مادة هي مبيد حشرى منبعثة من مزرعة مجاورة للمدرسة.

وأضاف

الشكور أن 33 طالبة راجعن المستشفى اليوم الثلاثاء بعد ظهور أعراض عليهن تتمثل بالسعال، فيما جرى إدخال 10 طالبات منهن للمراقبة الطبية، بالإضافة إلى 5 طالبات يرقدن في المستشفى منذ يوم أمس الاثنين للمراقبة أيضا، وجميعهن حالتهن جيدة، ويجري تقييم حالتهن الطبية للتأكد من سلامتهن.

من جهته، أوضح متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، أن فريق استقصاء صحي من الدفاع المدني والصحة والزراعة تفحص موقع المزرعة المجاورة للمدرسة، وجرى أخذ عينات من الهواء والتربة، والتحرز على كميات المبيد الحشري المستخدم في المزرعة ضمن إجراءات وقائية للسلامة العامة، لافتا إلى أنه جرى تعليق الدوام اليوم في مدرستي الكريمة الثانوية وعمر بن الخطاب الأساسية القريبة من الموقع بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأكد

الحوامدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على المزرعة، وتحويلهم إلى القضاء.