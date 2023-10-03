تعيين مديرة جديدة للتليفزيون الموريتانى

وأوضح مجلس السلطة العليا للإعلام الموريتاني، أن اختيار المديرة العامة الجديدة للتلفزيون الموريتانى جاء بناء على رسالة وزير الثقافة، وعقب عرض برنامجها المتعلق بتطوير المؤسسة الإعلامية والتزامها أمام المجلس بالعمل على تطوير مستوى المحتوى التلفزيوني، وتأمين الانفتاح على مختلف مكونات الطيف الوطني بشكل بناء ومسؤول، والاهتمام بقضايا الشباب والنساء وتعزيز الوعي المدني وبترقية المصادر البشرية العاملة في التلفزة، واقتناء التجهيزات الضرورية من أجل مواكبة التطور التكنولوجي.

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