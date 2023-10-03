تعيين مديرة جديدة للتليفزيون الموريتانى

(MENAFN
- Youm7) وافق مجلس السلطة العليا للإعلام الموريتانى فى اجتماعه الثلاثاء على تعيين
هيبة السنية
مديرة عامة للتلفزيون.
وأوضح مجلس السلطة العليا للإعلام الموريتاني، أن اختيار المديرة العامة الجديدة للتلفزيون الموريتانى جاء بناء على رسالة وزير الثقافة، وعقب عرض برنامجها المتعلق بتطوير المؤسسة الإعلامية والتزامها أمام المجلس بالعمل على تطوير مستوى المحتوى التلفزيوني، وتأمين الانفتاح على مختلف مكونات الطيف الوطني بشكل بناء ومسؤول، والاهتمام بقضايا الشباب والنساء وتعزيز الوعي المدني وبترقية المصادر البشرية العاملة في التلفزة، واقتناء التجهيزات الضرورية من أجل مواكبة التطور التكنولوجي.
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