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تعيين مديرة جديدة للتليفزيون الموريتانى

10/3/2023 11:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) وافق مجلس السلطة العليا للإعلام الموريتانى فى اجتماعه الثلاثاء على تعيين
هيبة السنية
مديرة عامة للتلفزيون.

وأوضح مجلس السلطة العليا للإعلام الموريتاني، أن اختيار المديرة العامة الجديدة للتلفزيون الموريتانى جاء بناء على رسالة وزير الثقافة، وعقب عرض برنامجها المتعلق بتطوير المؤسسة الإعلامية والتزامها أمام المجلس بالعمل على تطوير مستوى المحتوى التلفزيوني، وتأمين الانفتاح على مختلف مكونات الطيف الوطني بشكل بناء ومسؤول، والاهتمام بقضايا الشباب والنساء وتعزيز الوعي المدني وبترقية المصادر البشرية العاملة في التلفزة، واقتناء التجهيزات الضرورية من أجل مواكبة التطور التكنولوجي.



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