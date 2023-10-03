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كهرباء جنوب القاهرة تسترد 34 مليون جنيه من سرقات التيار خلال شهر سبتمبر

10/3/2023 11:26:14 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس مدحت فودة تشهد تكثيف حملات الضبطية القضائية لتحرير محاضر ضد سارقي التيار واسترداد الأموال المنهوبة للحفاظ على حق الدولة والشبكة القومية للكهرباء.



وأوضح المصدر، أن شركة جنوب لتوزيع الكهرباء تمكنت خلال شهر سبتمبر الماضي للأول مرة استرداد مبلغ 34 مليون جنيه من محاضر الضبطية القضائية، موضحاً أن الشركة تحرص على تكثيف حملات ضبط المخالفين للحفاظ على حق الدولة.



وأشار المصدر إلى أن المرور شهريا على مستخدمي نظام الممارسة لعب دور هام فى خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية، موضحا أن المرور الشهرى ساهم فى معرفة المنتظمين فى سداد الممارسة شهريا من عدمه للحفاظ على حق الدولة و رفع نسب التحصيل بالشركة.







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