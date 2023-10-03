Wednesday, 04 October 2023 08:36 GMT

تساهم فى خطة التنمية الشاملة.. 13 محورا على نهر النيل بتكلفة 14 مليار جنيه

10/3/2023 11:26:14 PM
(MENAFN- Youm7) يهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل، وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم بما يسهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية - زراعية - سياحية - عمرانية - تجارية)، وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.



ونفذت وزارة النقل المصرية 13 محورا على نهر النيل الفترة الأخيرة وهى " طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض الفرج" - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة – ديروط" بتكلفة 14 مليار جنيه.



ويتم تنفيذ 14 محور وهم "دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب – القطا" بتكلفة 20 مليار جنيه، ونعرض في التقرير التالى أهمية المحاور الجديدة الجارى تنفيذها وأهم المعلومات عنها.







MENAFN03102023000132011024ID1107184091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث