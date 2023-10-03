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البيئة تتابع منظومة تحويل المخلفات الزراعية لفرص خضراء استثمارية

10/3/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Youm7) كثفت وزارة البيئ خلال الأيام الماضية جولاتها التفقدية للمحافظات بالوجه البحرى لمتابعة منظومة قش الأرز، فى عدد من المحافظات المشهورة بزراعة الأرز، منها الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية، استكمالا لتحويل حرق المخلفات الزراعية لفرص استثمارية خضراء.



وخلال هذا التقرير نرصد كيف حولت البيئة مشكلة المخلفات الزراعية، التى تعد من المشكلات البيئية لفرص استثمارية خضراء من خلال
للتعامل معها واعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، وذلك من خلال العمل على تحويل التحدي إلى فرصة في عملية الحد من حرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، بالعمل على دعم المزارعين والأهالي بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات أخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادي ويحد من تكلفة التدهور البيئي بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.



منذ فترة وقعت البيئة بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد، لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للاستفادة من سعف النخيل المتوفر في مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد علي خفض نسب استيراد الخشب المضغوط .MDF



وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية، تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبي لمدة عام بداية من يوليو 2022 فى أربعة محافظات بنطاق الصعيد والدلتا هم أسيوط و قنا و البحيرة و الدقهلية، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية تفصيلية بالتزامن مع تنفيذ النموذج التجريبي، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ.



وتم أيضا التوسع فى تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيوجاز) من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، حيث تم إنشاء ما يكافيء 1843 وحدة بيوجاز منزلية فى 19 محافظة، إضافة لإنشاء وحدة الغاز الحيوي متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، وذلك لتوليد غاز يوفر جزء من إضاءة وتدفئة بيت الزواحف، وتوفير سماد عضوي لتسميد الرقعة الخضراء داخل حديقة الحيوان.







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