Wednesday, 04 October 2023 08:36 GMT

تعرف على المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل فى الجيزة بعد وفاة المالك

10/3/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح المراكز التكنولوجي بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة استخراج طلب بنقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:



-أصل رخصة المحل.

-صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).

-توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

-المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة – خطاب – إيصال ....).

-صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر بين الورثة) (الأصل للاطلاع).

-في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

-في جميع الأحوال يسري على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر.... إلخ، موافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات..... إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.... إلخ).



يُذكر أن محافظة الجيزة تضم مراكز تكنولوجية متكاملة في كلا من (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.



وتتيح المراكز التكنولوجية خدمات (طلب ترخيص بالهدم للمباني غير الآيلة للسقوط، طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وغيرها من الخدمات الأخرى).







MENAFN03102023000132011024ID1107184088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث