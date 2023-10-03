الهند والدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون الثنائى والعلاقات المشتركة

(MENAFN
- Youm7) بحث وزير الشئون الخارجية الهندي "إس. جايشانكار" الثلاثاء خلال اجتماع مع نائبة رئيس جمهورية الدومينيكان "راقويل بينا رودريجويز"، سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي والنهوض بالعلاقات المشتركة لآفاق أرحب.
وخلال الاجتماع الذي عقد في إطار الزيارة التي تقوم بها نائبة رئيس الدومينيكان إلى الهند، تم أيضا بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة والتعليم والدفاع والفضاء والطاقة المتجددة.
وأفاد وزير الشئون الخارجية الهندي في تدوينة له على منصة إكس (تويتر سابقاً) بأنه تم أيضا تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن نائبة رئيس الدومينيكان كانت قد اجتمعت أيضا اليوم مع رئيس البرلمان الهندي "أوم بيرا" الذي أوضح في تدوينة على منصة إكس أنه أجرى مباحثات مثمرة مع نائبة رئيس الدومينيكان تناولت الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
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