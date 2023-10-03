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الهند والدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون الثنائى والعلاقات المشتركة

10/3/2023 11:26:11 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الشئون الخارجية الهندي "إس. جايشانكار" الثلاثاء خلال اجتماع مع نائبة رئيس جمهورية الدومينيكان "راقويل بينا رودريجويز"، سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي والنهوض بالعلاقات المشتركة لآفاق أرحب.

وخلال الاجتماع الذي عقد في إطار الزيارة التي تقوم بها نائبة رئيس الدومينيكان إلى الهند، تم أيضا بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة والتعليم والدفاع والفضاء والطاقة المتجددة.


وأفاد وزير الشئون الخارجية الهندي في تدوينة له على منصة إكس (تويتر سابقاً) بأنه تم أيضا تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف.


تجدر الإشارة إلى أن نائبة رئيس الدومينيكان كانت قد اجتمعت أيضا اليوم مع رئيس البرلمان الهندي "أوم بيرا" الذي أوضح في تدوينة على منصة إكس أنه أجرى مباحثات مثمرة مع نائبة رئيس الدومينيكان تناولت الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين البلدين.



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