الهند واليونيسيف تبحثان سبل تعزيز العلاقات

MENAFN - Youm7) بحثت وزيرة الدولة الهندية للشئون الخارجية والثقافية "ميناكاشى ليخي"، خلال لقائها، الثلاثاء مع المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/ كاترين راسيل سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقالت الوزيرة الهندية - في تدوينة لها على منصة إكس /تويتر سابقا/ - إن المباحثات تطرقت إلى ما أحرزته الهند من تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

من جانبها، أكدت كاترين راسيل فى تدوينة على منصة /إكس/ دعم صندوق اليونيسيف للهند في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة بالنسبة لكل طفل، ولفتت إلى أن هناك شراكة رئيسية مع الهند للمساعدة على تحقيق ذلك.

وأشارت كاترين إلى أنها اجتمعت أيضا في وقت سابق مع وزير التعليم الهندي "ذاراميندرا براذان" حيث أكدا أهمية توفير فرص التعليم لكافة الأطفال وخاصة الإناث.



