الدفاع الروسية تعلن التصدى لهجوم أوكرانى قبالة سواحل القرم

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، التصدي لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بواسطة صاروخ من طراز "نبتون" المضاد للسفن ضد أهداف قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة كشفت ودمرت صاروخا أوكرانيا فوق الجزء الشمالى الغربي من البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لمقذوفتين أوكرانيتين تم إطلاقهما من راجمات الصواريخ، كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة.

وأوضحت أنه تم التصدي لمحاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام مقذوفتين من راجمات الصواريخ، وطائرة مسيرة واحدة، وتم تدمير جميع الأهداف الجوية فوق مقاطعة بيلجورود بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة.

ومساء أمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم أوكراني ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مقاطعة بريانسك.



