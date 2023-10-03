موسكو تستدعى سفير مولدوفا احتجاجا على اضطهاد وسائل الإعلام الناطقة بالروسية

MENAFN - Youm7) استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير المولدوفي لدى موسكو روسيا ليليان داريوس، احتجاجا على الاضطهاد السياسي لوسائل الإعلام الناطقة باللغة الروسية في مولدوفا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)

الثلاثاء - أنه تم استدعاء السفير المولدوفي لدى روسيا، وتقديم احتجاج شديد اللهجة للجانب المولدوفي في ما يتعلق بالاضطهاد السياسي المستمر لوسائل الإعلام الناطقة باللغة الروسية في مولدوفا.

وأوضحت الوزارة أن آخر مظاهر هذا الاضطهاد قرار طرد رئيس وكالة أنباء "سبوتنيك مولدوفا" فيتالي دينيسوف، من البلاد في 13 سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أنه تم حظر دخول عدد من الأشخاص المرتبطين مباشرة بتقييد حرية التعبير وحقوق الصحفيين الروس في مولدوفا إلى روسيا.



