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البيت الأبيض: لدى كييف 6 إلى 8 أسابيع متبقية للهجوم المضاد

10/3/2023 11:26:10 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، جون كيربى، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه لدى كييف 6 إلى 8 أسابيع متبقية "للهجوم المضاد".

وقال كيربي: "الطقس ليس حليفنا، أمامنا 6 إلى 8 أسابيع قبل أن تصبح الأمور صعبة".

وفي وقت سابق، نصح وزير الدفاع البريطانى السابق بن والاس القيادة الأوكرانية بتجنيد الشباب بشكل أكثر نشاطا للخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن هذا سيمنع تباطؤ وتيرة الهجوم المضاد.

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بعتاد غربى، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.


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