الأهلى يواجه نزيكو الكاميرونى اليوم فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لليد

(MENAFN
- Youm7) يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره نزيكو الكاميرونى فى تمام الثانية عشر و النصف ظهر اليوم الأربعاء فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.
تأهل فريق رجال يد الأهلى إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث حقق الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولى، بنتيجة 42/30، فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا ، بعد الفوز فى أول مواجهتين.
ونجح
الأهلى
فى تحقيق الفوز على فاب الكاميرونى 33 / 18 فى أولى المواجهات وبى إم سى الكونغولى بنتيجة 37 / 24 فى ثالث اللقاءات.
ويترأس البعثة خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.
MENAFN03102023000132011024ID1107184082
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.