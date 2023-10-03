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الأهلى يواجه نزيكو الكاميرونى اليوم فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لليد

10/3/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره نزيكو الكاميرونى فى تمام الثانية عشر و النصف ظهر اليوم الأربعاء فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.



تأهل فريق رجال يد الأهلى إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث حقق الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولى، بنتيجة 42/30، فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا ، بعد الفوز فى أول مواجهتين.



ونجح
الأهلى
فى تحقيق الفوز على فاب الكاميرونى 33 / 18 فى أولى المواجهات وبى إم سى الكونغولى بنتيجة 37 / 24 فى ثالث اللقاءات.



ويترأس البعثة خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.







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