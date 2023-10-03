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طاهر الشيخ ساحر الأهلى فى السبعينيات يحتفل بعيد ميلاده الـ71 اليوم

10/3/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل طاهر الشيخ، نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ71 فهو من مواليد الرابع من أكتوبر 1952 بحى سموحة بالإسكندرية، وبدأ مشواره الكروى فى نادى سموحة، وبعد تألقه انتقل طاهر لنادى الأولمبى وواصل تألقه فى هذا النادى حتى انتقل إلى النادى الأهلى فى موسم 1974 - 1975.



وعن انضمامه إلى النادى الأهلى، يقول عدلى القيعى مهندس صفقات القلعة الحمراء فى تلك الفترة، "عرضت فكرة انضمام الشيخ للأهلى على المايسترو صالح سليم، وقلت له هناك لاعب صاحب "استايل" تحبه جدا، وهو فى الـ18 من عمره، واسمه طاهر الشيخ، ويلعب فى النادى الأولمبى السكندرى".



وبالفعل ذهب القيعى والفريق مرتجى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وقتها إلى عبد العزيز سالم، رئيس مجلس إدارة النادى الأولمبى، وطلبوا شراء اللاعب، فطلب الاستغناء عن اللاعب مقابل 50 ألف جنيه.



وانتقل طاهر الشيخ للنادى الأهلى موسم 1974- 1975، وسجل فى أول مشاركة له مع الأهلى هدفين فى مرمى الشرقية، وفاز المارد الأحمر وقتها بأربعة أهداف دون مقابل وأحرز معه محمود الخطيب، وسمير حسن.



طاهر الشيخ يعتبر من النجوم البارزة فى فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات، حيث سجل 24 هدفًا فى الدورى، من عام 1974 حتى عام 1981، ولا ينسى عشاق النادى الأهلى لطاهر الشيخ، مشاركته مع الجيل الذهبى للكرة المصرية فى نهائى كأس مصر أمام الزمالك فى 28 أبريل 1978 حين دفع المدرب المجرى هيديكوتى به هو ومحمود الخطيب، فى لحظات حاسمة من عمر المباراة، وكان الزمالك متقدما بهدفين مقابل هدف واحد، وأحرز هدفين وجمال عبدالحميد، هدفًا ليفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين للزمالك.



امتاز الشيخ بأسلوب لعبه الأنيق والجميل حتى إنه سُمى بـ "برنس الكرة المصرية" آنذاك، وشبه بالنجم الألمانى جونتر نيتزر بطل أوروبا عام 1972 وكأس العالم 1974 مع منتخب ألمانيا.



خاض الشيخ مع الأهلى 8 مواسم من النجاح والتألق حصل عليهم على العديد من الألقاب أبرزها الدورى المصرى 6 مواسم وكأس مصر مرتين، وقد خاض مع الفريق ما يقرب من 135 مباراة سجل خلالهم 36 هدفًا وصنع الكثير من الأهداف لنجوم الفريق.



كما اقتحم طاهر الشيخ مجال التمثيل، رغم أنه لم يكن يرغب فى التمثيل بعد العروض التى قدمت له، حتى إنه رفض فى البداية عرض المخرج أحمد يحيى المشاركه فى فيلم "رحله النسيان"، وتحجج بضرورة موافقة المدرب ليشارك فى الفيلم، لتأكده أن مدرب الفريق سيرفض الفكرة من الأساس، لكن هديكوتى مدرب الأهلى فى هذا الوقت ووافق، ليظهر طاهرالشيخ للمرة الأولى والأخيرة فى فيلم رحلة النسيان.



اعتزل الشيخ كرة القدم نهاية موسم 1980-1981 وأقيم مهرجان اعتزاله فى ديسمبر 1981 بمباراة جمعت الأهلى مع نجوم الأندية المصرية وانتهت بالتعادل 3-3 وقد سجل اللاعب أحد أهدافها.







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