Wednesday, 04 October 2023 08:35 GMT

انطلاق معسكر منتخب الشابات استعدادا للقاء ساو تومي بتصفيات أفريقيا.. اليوم

10/3/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) ينطلق اليوم الأربعاء، معسكر منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة ضد ساو تومى فى تصفيات أفريقيا، والمقرر إقامتهما على استاد الإسكندرية الدولي، بعدما استقر الجهاز الفني على انطلاق المعسكر شابات الفراعنة اليوم استعدادا لمواجهتي ساو تومي ذهابا وإيابا في التصفيات الأفريقية، حيث تقام مواجهة الذهاب يوم 8 أكتوبر المقبل، فيما تحدد يوم 13 من الشهر نفسه لمباراة الإياب.



وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد موعد مباراتي منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا أمام نظيره ساو تومي في تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بكولومبيا المقرر لها العام المقبل.



ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفني، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.



وتسلم اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقي يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.



وخاض منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما، مع نظيره المغربي مباراتين وديتين في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، اطمأن خلالهما الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين، والانسجام بين العناصر المنضمة من الاحتراف الخارجي واللاعبات المحليات.







MENAFN03102023000132011024ID1107184079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث