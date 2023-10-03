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رئيس الوزراء الجزائري: انتماء الجزائر وتونس لمنطقة التبادل الحر سيرفع الدخل الإجمالي لأفريقيا

10/3/2023 11:26:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 10 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن اليوم الثلاثاء أن الموقع الاستراتيجي لكل من الجزائر وتونس يجعل منهما همزة وصل تربط قارتي أفريقيا وآسيا مرورا بالشرق الأوسط ومن ثم أوروبا.
وقال بن عبد الرحمن في افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري - التونسي الذي اشترك في رئاسته مع رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني إن انتماء الجزائر وتونس لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية سيسمح بزيادة الدخل الإجمالي للقارة بمعدل 7 بالمئة ليصل إلى 450 مليار دولار علاوة على رفع الصادرات الافريقية بقيمة 560 مليار دولار لاسيما في قطاع التصنيع.
وأوضح أن "هذه الحركية ستتيح آفاقا واعدة للاستثمار المشترك والتوجه بالتصدير نحو دول أفريقيا ولذا يتعين علينا توحيد وتكثيف الجهود وتنسيق سياسات تطوير تنافسية المنتوجات الموجهة للتصدير".
وأشار إلى أن الهياكل والمنشآت القاعدية الحديثة التي تعمل الجزائر على تطويرها بشكل ممنهج يضمن ديمومتها ويخدم أهدافها التنموية حيث مكنت المنظومة الاقتصادية للجزائر من الاستفادة من شبكة لوجستية متطورة تضم مطارات حديثة وموانئ وطرق كبرى بعضها مرتبط بشكل مباشر بالقارة الإفريقية.
واستدل على ذلك بالطريق العابر للصحراء الذي يمتد على مسار 10 آلاف كيلومتر مع محور رئيسي إلى نيجيريا عبر النيجر وتفرعات تربط الجزائر وتونس ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد.
وفي ذات السياق اعتبر "أن ذلك يشكل حافزا ومسرعا للتكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس كونه يمتد على ثلاث مناطق إفريقية (الشمال والغرب والوسط) بالإضافة إلى آفاق هذا المشروع الهام الذي اتفقت الدول المعنية به في يونيو 2022 بالجزائر على جعله رواقا اقتصاديا مندمجا".
من جهته أكد الحشاني في كلمته على "أهمية بلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل التغيرات الدولية الحاصلة" واصفا العلاقات بين البلدين بالنموذجية والتاريخية ومستطردا بالقول "بقدر اعتزازنا وارتياحنا لمستوى التعاون بين البلدين فإن ميزان التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي قابل للتحسين".
وجدد بالمناسبة الدعوة إلى "ضرورة الاسراع بتكوين فريق العمل المشترك المكلف بالنظر في تحيين الاتفاق التجاري التفاضلي حتى يتسنى له عقد أولى اجتماعاته قبل نهاية السنة الحالية" كما أبدى تطلعه "إلى عقد الاجتماع الفني لفريق العمل الجزائري التونسي لدراسة إقامة منطقة حرة على المستوى الشريط الحدودي بين البلدين".
وأكد الحشاني أن "المنتدى يمثل إطارا ملائما للقاء رجال الأعمال التونسيين والجزائريين كما يعكس تنظيمه الأهمية البالغة التي توليها حكومتا البلدين للقطاع الخاص من أجل المساهمة في إقامة شراكات فاعلة من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة والامكانات الحقيقية المتوافرة لدى البلدين".
واعتبر أن "التغيرات الدولية بينت انه لا خيار لنا سوى توحيد جهودنا وتعزيز عملنا المشترك من اجل بلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الفاعلة" موضحا أن "الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المعتمدة لتحسين مناخ الاستثمار من شأنها فتح آفاق واسعة لرجال الأعمال من البلدين لإقامة شراكات فاعلة في كل المجالات".
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية وصل مساء اليوم إلى الجزائر في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع حيث كان في استقباله بمطار الجزائر الدولي رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن برفقة عدد من الوزراء. (النهاية)

م ر / ر ج



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