رئيس الوزراء الجزائري: انتماء الجزائر وتونس لمنطقة التبادل الحر سيرفع الدخل الإجمالي لأفريقيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 10 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن اليوم الثلاثاء أن الموقع الاستراتيجي لكل من الجزائر وتونس يجعل منهما همزة وصل تربط قارتي أفريقيا وآسيا مرورا بالشرق الأوسط ومن ثم أوروبا.
وقال بن عبد الرحمن في افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري - التونسي الذي اشترك في رئاسته مع رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني إن انتماء الجزائر وتونس لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية سيسمح بزيادة الدخل الإجمالي للقارة بمعدل 7 بالمئة ليصل إلى 450 مليار دولار علاوة على رفع الصادرات الافريقية بقيمة 560 مليار دولار لاسيما في قطاع التصنيع.
وأوضح أن "هذه الحركية ستتيح آفاقا واعدة للاستثمار المشترك والتوجه بالتصدير نحو دول أفريقيا ولذا يتعين علينا توحيد وتكثيف الجهود وتنسيق سياسات تطوير تنافسية المنتوجات الموجهة للتصدير".
وأشار إلى أن الهياكل والمنشآت القاعدية الحديثة التي تعمل الجزائر على تطويرها بشكل ممنهج يضمن ديمومتها ويخدم أهدافها التنموية حيث مكنت المنظومة الاقتصادية للجزائر من الاستفادة من شبكة لوجستية متطورة تضم مطارات حديثة وموانئ وطرق كبرى بعضها مرتبط بشكل مباشر بالقارة الإفريقية.
واستدل على ذلك بالطريق العابر للصحراء الذي يمتد على مسار 10 آلاف كيلومتر مع محور رئيسي إلى نيجيريا عبر النيجر وتفرعات تربط الجزائر وتونس ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد.
وفي ذات السياق اعتبر "أن ذلك يشكل حافزا ومسرعا للتكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس كونه يمتد على ثلاث مناطق إفريقية (الشمال والغرب والوسط) بالإضافة إلى آفاق هذا المشروع الهام الذي اتفقت الدول المعنية به في يونيو 2022 بالجزائر على جعله رواقا اقتصاديا مندمجا".
من جهته أكد الحشاني في كلمته على "أهمية بلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل التغيرات الدولية الحاصلة" واصفا العلاقات بين البلدين بالنموذجية والتاريخية ومستطردا بالقول "بقدر اعتزازنا وارتياحنا لمستوى التعاون بين البلدين فإن ميزان التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي قابل للتحسين".
وجدد بالمناسبة الدعوة إلى "ضرورة الاسراع بتكوين فريق العمل المشترك المكلف بالنظر في تحيين الاتفاق التجاري التفاضلي حتى يتسنى له عقد أولى اجتماعاته قبل نهاية السنة الحالية" كما أبدى تطلعه "إلى عقد الاجتماع الفني لفريق العمل الجزائري التونسي لدراسة إقامة منطقة حرة على المستوى الشريط الحدودي بين البلدين".
وأكد الحشاني أن "المنتدى يمثل إطارا ملائما للقاء رجال الأعمال التونسيين والجزائريين كما يعكس تنظيمه الأهمية البالغة التي توليها حكومتا البلدين للقطاع الخاص من أجل المساهمة في إقامة شراكات فاعلة من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة والامكانات الحقيقية المتوافرة لدى البلدين".
واعتبر أن "التغيرات الدولية بينت انه لا خيار لنا سوى توحيد جهودنا وتعزيز عملنا المشترك من اجل بلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الفاعلة" موضحا أن "الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المعتمدة لتحسين مناخ الاستثمار من شأنها فتح آفاق واسعة لرجال الأعمال من البلدين لإقامة شراكات فاعلة في كل المجالات".
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية وصل مساء اليوم إلى الجزائر في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع حيث كان في استقباله بمطار الجزائر الدولي رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن برفقة عدد من الوزراء. (النهاية)
م ر / ر ج
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