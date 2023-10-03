دوري الأبطال: (ريال مدريد) يهزم (نابولي) و (إشبيلية) يتعادل مع (آيندهوفن)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 10 (كونا) -- فاز (ريال مدريد) الاسباني على (نابولي) الإيطالي وتعادل (إشبيلية) مع (بي إس في آيندهوفن) الهولندي اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وفي المباراة الأولى فاز (ريال مدريد) على (نابولي) بثلاثة أهداف لهدفين حيث سجل ليو سكيري أوستيجارد هدف التقدم ل (نابولي) في الدقيقة 19 من زمن اللقاء لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور أدرك هدف التعادل في الدقيقة 27 ثم أضاف زميله البريطاني جود بيلينجهام هدف التقدم الثاني في الدقيقة 34.
وفي الدقيقة 54 سجل زيلينسكي هدف التعادل الثاني لنابولي من ركلة جزاء ناجحة لكن الأوروغوياني فيدي فالفيردي أضاف الهدف الثالث للريال بكرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة الأفقية قبل ان تلمس حارس المرمى أليكس ميريت وتسكن الشباك على ملعب (دييغو أرماندو مارادونا).
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة فيما تجمد رصيد (نابولي) عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.
وفي المباراة الثانية التي أجريت على ملعب (فيليبس ستاديوم) تعادل (إشبيلية) مع (بي إس في آيندهوفن) بهدفين لمثلهما حيث سجل جوديليج هدف التقدم ل (إشبيلية) في الدقيقة 68.
وفي الدقيقة 86 سجل لوك دي يونج هدف التعادل لأصحاب الأرض لكن يوسف النصيري سجل في الدقيقة 87 الهدف الثاني للفريق الإسباني ثم أدرك جوردان تيزي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وبذلك رفع (إشبيلية) رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية فيما رفع (بي إس في آيندهوفن) رصيده إلى نقطة واحدة في ذيل ترتيب المجموعة. (النهاية)
ه ن د / م م ج
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