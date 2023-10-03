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دوري الأبطال: (ريال مدريد) يهزم (نابولي) و (إشبيلية) يتعادل مع (آيندهوفن)

10/3/2023 11:26:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 10 (كونا) -- فاز (ريال مدريد) الاسباني على (نابولي) الإيطالي وتعادل (إشبيلية) مع (بي إس في آيندهوفن) الهولندي اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وفي المباراة الأولى فاز (ريال مدريد) على (نابولي) بثلاثة أهداف لهدفين حيث سجل ليو سكيري أوستيجارد هدف التقدم ل (نابولي) في الدقيقة 19 من زمن اللقاء لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور أدرك هدف التعادل في الدقيقة 27 ثم أضاف زميله البريطاني جود بيلينجهام هدف التقدم الثاني في الدقيقة 34.
وفي الدقيقة 54 سجل زيلينسكي هدف التعادل الثاني لنابولي من ركلة جزاء ناجحة لكن الأوروغوياني فيدي فالفيردي أضاف الهدف الثالث للريال بكرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة الأفقية قبل ان تلمس حارس المرمى أليكس ميريت وتسكن الشباك على ملعب (دييغو أرماندو مارادونا).
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة فيما تجمد رصيد (نابولي) عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.
وفي المباراة الثانية التي أجريت على ملعب (فيليبس ستاديوم) تعادل (إشبيلية) مع (بي إس في آيندهوفن) بهدفين لمثلهما حيث سجل جوديليج هدف التقدم ل (إشبيلية) في الدقيقة 68.
وفي الدقيقة 86 سجل لوك دي يونج هدف التعادل لأصحاب الأرض لكن يوسف النصيري سجل في الدقيقة 87 الهدف الثاني للفريق الإسباني ثم أدرك جوردان تيزي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وبذلك رفع (إشبيلية) رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية فيما رفع (بي إس في آيندهوفن) رصيده إلى نقطة واحدة في ذيل ترتيب المجموعة. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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