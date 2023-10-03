دوري أبطال أوروبا: (لانس) يهزم (ارسنال) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 3 - 10 (كونا) -- حقق فريق (لانس) الفرنسي اليوم الثلاثاء الفوز على ضيفه (ارسنال) الانجليزي بهدفين لهدف في ملعب (بوليرت ديليليس) ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم (ارسنال) بهدف سجله البرازيلي غابرييل خيسوس في أسفل يمين المرمى وذلك في الدقيقة 14.
لكن فريق (لانس) نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعب الوسط أدريان توماسون في وسط يمين المرمى بالدقيقة 25 قبل أن يتمكن في الشوط الثاني من تعزيز موقفه بهدف ثان سجله إيلي واهي في أسفل يمين المرمى بالدقيقة 69.
وبهذه النتيجة يتصدر (لانس) الفرنسي المجموعة الثانية بأربع نقاط ويأتي خلفه (ارسنال) الانجليزي بثلاث نقاط ثم (اشبيلية) الاسباني بنقطتين وأخيرا (ايندهوفن) الهولندي بنقطة واحدة فقط.(النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN03102023000071011013ID1107184075
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.