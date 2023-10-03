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دوري أبطال أوروبا: (لانس) يهزم (ارسنال) بهدفين لهدف

10/3/2023 11:26:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 3 - 10 (كونا) -- حقق فريق (لانس) الفرنسي اليوم الثلاثاء الفوز على ضيفه (ارسنال) الانجليزي بهدفين لهدف في ملعب (بوليرت ديليليس) ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم (ارسنال) بهدف سجله البرازيلي غابرييل خيسوس في أسفل يمين المرمى وذلك في الدقيقة 14.
لكن فريق (لانس) نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعب الوسط أدريان توماسون في وسط يمين المرمى بالدقيقة 25 قبل أن يتمكن في الشوط الثاني من تعزيز موقفه بهدف ثان سجله إيلي واهي في أسفل يمين المرمى بالدقيقة 69.
وبهذه النتيجة يتصدر (لانس) الفرنسي المجموعة الثانية بأربع نقاط ويأتي خلفه (ارسنال) الانجليزي بثلاث نقاط ثم (اشبيلية) الاسباني بنقطتين وأخيرا (ايندهوفن) الهولندي بنقطة واحدة فقط.(النهاية)

م ع / ر ج



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