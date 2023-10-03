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إيطاليا: مصرع 21 شخصا في حادث سقوط حافلة قرب البندقية

10/3/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 3 - 10 (كونا) -- لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب عدد كبير آخر بجروح في حادث سقوط حافلة من جسر علوي واشتعالها قرب مدينة (البندقية) شمالي إيطاليا اليوم الثلاثاء.
وأعلنت قيادة المطافئ بمدينة (ميستري) بجوار البندقية أن حافلة ركاب تستخدم في نقل السائحين سقطت الليلة في حدود الساعة الثامنة إلا ربع (بالتوقيت المحلي) من على مطلع جسر (ريتساردي) بالمدينة من ارتفاع 10 أمتار بعد أن كسرت حاجز الجسر "لأسباب مازالت غير واضحة" قبل أن تشتعل بها النيران.
وذكرت المطافئ أن الحافلة التابعة لشركة النقل البلدية كانت تحمل عديد من الركاب لقى منهم على الأقل 21 بينهم طفلان مصرعهم محترقين في الحادث بالاضافة الى حوالي عدد من المصابين جرى نقلهم الى مستشفيات المنطقة في حين تم فورا حظر حركة القطارات على الجسر واستنفاز المستشفيات القريبة.
وسارعت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بالاعراب عن "التعازي الشخصية وتعازي الحكومة العميقة في ضحايا الحادث الخطير" الذي تتابع اخباره على اتصال وثيق مع وزير الداخلية وعمدة ميسترى. (النهاية)

م ن / م م ج




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