إيطاليا: مصرع 21 شخصا في حادث سقوط حافلة قرب البندقية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 3 - 10 (كونا) -- لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب عدد كبير آخر بجروح في حادث سقوط حافلة من جسر علوي واشتعالها قرب مدينة (البندقية) شمالي إيطاليا اليوم الثلاثاء.
وأعلنت قيادة المطافئ بمدينة (ميستري) بجوار البندقية أن حافلة ركاب تستخدم في نقل السائحين سقطت الليلة في حدود الساعة الثامنة إلا ربع (بالتوقيت المحلي) من على مطلع جسر (ريتساردي) بالمدينة من ارتفاع 10 أمتار بعد أن كسرت حاجز الجسر "لأسباب مازالت غير واضحة" قبل أن تشتعل بها النيران.
وذكرت المطافئ أن الحافلة التابعة لشركة النقل البلدية كانت تحمل عديد من الركاب لقى منهم على الأقل 21 بينهم طفلان مصرعهم محترقين في الحادث بالاضافة الى حوالي عدد من المصابين جرى نقلهم الى مستشفيات المنطقة في حين تم فورا حظر حركة القطارات على الجسر واستنفاز المستشفيات القريبة.
وسارعت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بالاعراب عن "التعازي الشخصية وتعازي الحكومة العميقة في ضحايا الحادث الخطير" الذي تتابع اخباره على اتصال وثيق مع وزير الداخلية وعمدة ميسترى. (النهاية)
م ن / م م ج
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