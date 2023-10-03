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الولايات المتحدة تستبعد أي تغيير على تموضع قواتها في كوسوفو

10/3/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 10 (كونا) -- استبعد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء القيام بأي تغيير في تموضع القوات الأمريكية المشاركة بقوة حفظ السلام في كوسوفو والتابعة لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) موضحا أن الولايات المتحدة لديها "عدد صغير" مشارك في القوة.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض "لا أتوقع أن يتغير هذا العدد أو أن يتم إرسال أي قوات أمريكية إضافية".
وكشف كيربي عن أن الولايات المتحدة رأت صربيا "تبدأ في نقل تلك القوات بعيدا وهذا شيء جيد ومن شأن ذلك أن يساعد في تهدئة التوترات".
وكان البيت الأبيض قد عبر يوم الجمعة الماضي عن قلقه من نشر صربيا تعزيزات عسكرية قرب الحدود مع كوسوفو ودعا إلى التهدئة ووقف التوترات بين البلدين.
واندلعت التوترات بعد مقتل شرطي من كوسوفو قبل نحو أسبوعين على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع صربيا خلال دورية أعقب ذلك تبادل لإطلاق النار استمر ساعات بين شرطة كوسوفو ومجموعة مؤلفة من 30 مسلحا تؤكد كوسوفو أنهم تابعون لصربيا. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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