الولايات المتحدة تستبعد أي تغيير على تموضع قواتها في كوسوفو

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 10 (كونا) -- استبعد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء القيام بأي تغيير في تموضع القوات الأمريكية المشاركة بقوة حفظ السلام في كوسوفو والتابعة لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) موضحا أن الولايات المتحدة لديها "عدد صغير" مشارك في القوة.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض "لا أتوقع أن يتغير هذا العدد أو أن يتم إرسال أي قوات أمريكية إضافية".
وكشف كيربي عن أن الولايات المتحدة رأت صربيا "تبدأ في نقل تلك القوات بعيدا وهذا شيء جيد ومن شأن ذلك أن يساعد في تهدئة التوترات".
وكان البيت الأبيض قد عبر يوم الجمعة الماضي عن قلقه من نشر صربيا تعزيزات عسكرية قرب الحدود مع كوسوفو ودعا إلى التهدئة ووقف التوترات بين البلدين.
واندلعت التوترات بعد مقتل شرطي من كوسوفو قبل نحو أسبوعين على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع صربيا خلال دورية أعقب ذلك تبادل لإطلاق النار استمر ساعات بين شرطة كوسوفو ومجموعة مؤلفة من 30 مسلحا تؤكد كوسوفو أنهم تابعون لصربيا. (النهاية)
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