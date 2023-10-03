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مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

10/3/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 10 (كونا)-- عزل مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي في سابقة تاريخية تجسد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.
وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرا" وهو ما يعني شغور المنصب وتوقف عمل المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.
وصوت ثمانية جمهوريين ضد زعيم غالبيتهم وانضموا إلى 208 ديمقراطيين مما أدى إلى عزل مكارثي من منصبه.
ويمهد التصويت الأول من نوعه الطريق لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد على الرغم من أن مكارثي لم يستبعد طرح اسمه لإعادة اختياره للمنصب.
ويسلط التصويت التاريخي الضوء على الانقسامات الحادة في الحزب الجمهوري ويهدد ببدء حقبة جديدة من الخلل الوظيفي في واشنطن إذ لا يمكن لمجلس النواب القيام بالأعمال التشريعية إلا بعد انتخاب رئيس جديد.
ويأتي عزل مكارثي بعد أيام من نجاحه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في إدارة إتفاق مؤقت بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتجنب إغلاق حكومي ويضمن استمرار الإنفاق الفيدرالي حتى 17 نوفمبر.
كما يأتي عقب استجابته لمطالب جمهوريين عبر إطلاقه في 12 سبتمبر الماضي تحقيقا برلمانيا يهدف لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية تهم فساد محيطة بأفراد من عائلة بايدن. (النهاية)

ر س ر / م م ج




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