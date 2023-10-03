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الدوري الأوروبي: نابولي يسقط أمام الريال وانتر يتجاوز بنفيكا

10/3/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 3 - 10 (كونا) -- مني فريق نابولي الايطالي بالهزيمة أمام ريال مدريد الاسباني بهدفين مقابل ثلاثة بينما فاز انتر ميلانو على بنفيكا البرتغالي بهدف وحيد اليوم الثلاثاء ضمن مباريات المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وعلى ملعب استاد (دييغو أرماندو مارادونا) سقط نابولي أمام ضيفه ريال مدريد الذي تقدم في الشوط الأول بهدفين سجلهما فينيسيوس جونيور في الدقيقة 27 وجود بيلينغهام في الدقيقة 34 ردا على هدف أول استهل به صاحب الأرض في الدقيقة 19 وسجله ليو أوستيغارد.
وفي الشوط الثاني وبعدما أدرك نابولي التعادل بهدف ثان سجله بيرو زيلينسكي في الدقيقة 54 من ضربة جزاء أهدى ألكس ميريت الفوز للضيوف بهدف ذاتي في الدقيقة 78 من عمر المباراة.
وعلى ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) في ميلانو انتزع صاحب الأرض (الانتر) الفوز على ضيفه بنفيكا بهدف وحيد سجله ماركوس تورام في الدقية 62 من عمر المباراة. (النهاية)

م ن / ر ج



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