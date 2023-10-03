الدوري الأوروبي: نابولي يسقط أمام الريال وانتر يتجاوز بنفيكا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 3 - 10 (كونا) -- مني فريق نابولي الايطالي بالهزيمة أمام ريال مدريد الاسباني بهدفين مقابل ثلاثة بينما فاز انتر ميلانو على بنفيكا البرتغالي بهدف وحيد اليوم الثلاثاء ضمن مباريات المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وعلى ملعب استاد (دييغو أرماندو مارادونا) سقط نابولي أمام ضيفه ريال مدريد الذي تقدم في الشوط الأول بهدفين سجلهما فينيسيوس جونيور في الدقيقة 27 وجود بيلينغهام في الدقيقة 34 ردا على هدف أول استهل به صاحب الأرض في الدقيقة 19 وسجله ليو أوستيغارد.
وفي الشوط الثاني وبعدما أدرك نابولي التعادل بهدف ثان سجله بيرو زيلينسكي في الدقيقة 54 من ضربة جزاء أهدى ألكس ميريت الفوز للضيوف بهدف ذاتي في الدقيقة 78 من عمر المباراة.
وعلى ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) في ميلانو انتزع صاحب الأرض (الانتر) الفوز على ضيفه بنفيكا بهدف وحيد سجله ماركوس تورام في الدقية 62 من عمر المباراة. (النهاية)
م ن / ر ج
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