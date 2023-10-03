سفير ألمانيا لدى دولة الكويت: العلاقات الثنائية بين البلدين تزداد قوة وصلابة بمرور الوقت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 10 (كونا) -- أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الكويت هانس كريستيان اليوم الثلاثاء أن العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين تزداد قوة وصلابة بمرور الوقت.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير كريستيان في الحفل الذي نظمته سفارة ألمانيا لدى البلاد بمناسبة يوم الوحدة الألمانية بحضور نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
وقال سفير ألمانيا إن بلاده ودولة الكويت تسعيان إلى تعزيز مستوى العلاقات المشتركة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في المجالات كافة لافتا إلى احتفالهما في شهر مايو من العام المقبل بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضاف أن دولة الكويت باتت شريكا دوليا موضع تقدير واحترام منوها بالتعاون المشترك في الكثير من القضايا المهمة والملحة.
وأفاد بأن دولة الكويت تعد مستثمرا رئيسا في ألمانيا في حين تعد بلاده "أكبر مصدر أوروبي للسلع الاستهلاكية عالية الجودة لها".
وأعرب السفير كريستيان عن ترحيب بلاده بالزوار الكويتيين إذ "أصبحت ألمانيا بالنسبة للعديد من الكويتيين الوطن الثاني المفضل على الأقل خلال فصل الصيف ولا ينظر إليهم على أنهم سياح بل أعضاء مهمون في الجاليات الموجودة".
وذكر أن الجانبين يسعيان إلى إقامة شراكة استراتيجية أكبر من أجل المستقبل مشيرا إلى التقدير المتبادل لصنع السياسات الرشيدة والالتزام الإنساني على مستوى العالم واتباع نهج مبدئي في التعامل مع قضايا السلم والأمن ومواجهة التحديات الدولية لا سيما تغير المناخ. (النهاية)
ن م ع / م ص ع
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