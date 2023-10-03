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سفير ألمانيا لدى دولة الكويت: العلاقات الثنائية بين البلدين تزداد قوة وصلابة بمرور الوقت

10/3/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 10 (كونا) -- أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الكويت هانس كريستيان اليوم الثلاثاء أن العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين تزداد قوة وصلابة بمرور الوقت.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير كريستيان في الحفل الذي نظمته سفارة ألمانيا لدى البلاد بمناسبة يوم الوحدة الألمانية بحضور نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
وقال سفير ألمانيا إن بلاده ودولة الكويت تسعيان إلى تعزيز مستوى العلاقات المشتركة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في المجالات كافة لافتا إلى احتفالهما في شهر مايو من العام المقبل بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضاف أن دولة الكويت باتت شريكا دوليا موضع تقدير واحترام منوها بالتعاون المشترك في الكثير من القضايا المهمة والملحة.
وأفاد بأن دولة الكويت تعد مستثمرا رئيسا في ألمانيا في حين تعد بلاده "أكبر مصدر أوروبي للسلع الاستهلاكية عالية الجودة لها".
وأعرب السفير كريستيان عن ترحيب بلاده بالزوار الكويتيين إذ "أصبحت ألمانيا بالنسبة للعديد من الكويتيين الوطن الثاني المفضل على الأقل خلال فصل الصيف ولا ينظر إليهم على أنهم سياح بل أعضاء مهمون في الجاليات الموجودة".
وذكر أن الجانبين يسعيان إلى إقامة شراكة استراتيجية أكبر من أجل المستقبل مشيرا إلى التقدير المتبادل لصنع السياسات الرشيدة والالتزام الإنساني على مستوى العالم واتباع نهج مبدئي في التعامل مع قضايا السلم والأمن ومواجهة التحديات الدولية لا سيما تغير المناخ. (النهاية)

ن م ع / م ص ع


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