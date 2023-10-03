موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي يصدرون بيانا نيابيا بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مؤكدين أن الاتفاقية صادق عليها مجلس النواب العراقي وأكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها ويدعون برلمانات الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم الحق الكويتي.
واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي في سابقة تاريخية تجسد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري حيث إنه وللمرة الأولى صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرا".
كوالالمبور - الشرطة التايلندية تلقي القبض على صبي يبلغ من العمر 14 عاما قتل ثلاثة أشخاص وأصاب أربعة آخرين في إطلاق نار عشوائي داخل مركز تجاري وسط العاصمة بانكوك.
روما – 21 شخصا على الأقل يلقون مصرعهم وعدد كبير آخر يصابون بجروح في حادث سقوط حافلة من جسر علوي واشتعالها قرب مدينة (البندقية) شمالي إيطاليا.
الجزائر - وزارة الدفاع في النيجر تعلن مقتل 29 جنديا إثر هجوم شنه "متمردون" مسلحون استهدفوا مفرزة للجيش بمنطقة (تاباتول) الواقعة غربي البلاد بالقرب من حدودها مع مالي.
واشنطن – هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي يدفع ببراءته من ثلاث تهم تتعلق بحيازة الأسلحة النارية أثناء استدعائه أمام محكمة اتحادية في ولاية (ديلاوير) ثوط معركة قانونية وضعت نجل الرئيس في مواجهة مع وزارة العدل مع بدء الحملة الرئاسية لعام 2024. (النهاية) ر ج
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