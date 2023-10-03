موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي يصدرون بيانا نيابيا بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مؤكدين أن الاتفاقية صادق عليها مجلس النواب العراقي وأكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها ويدعون برلمانات الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم الحق الكويتي.

واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي في سابقة تاريخية تجسد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري حيث إنه وللمرة الأولى صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرا".

كوالالمبور - الشرطة التايلندية تلقي القبض على صبي يبلغ من العمر 14 عاما قتل ثلاثة أشخاص وأصاب أربعة آخرين في إطلاق نار عشوائي داخل مركز تجاري وسط العاصمة بانكوك.

روما – 21 شخصا على الأقل يلقون مصرعهم وعدد كبير آخر يصابون بجروح في حادث سقوط حافلة من جسر علوي واشتعالها قرب مدينة (البندقية) شمالي إيطاليا.

الجزائر - وزارة الدفاع في النيجر تعلن مقتل 29 جنديا إثر هجوم شنه "متمردون" مسلحون استهدفوا مفرزة للجيش بمنطقة (تاباتول) الواقعة غربي البلاد بالقرب من حدودها مع مالي.

واشنطن – هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي يدفع ببراءته من ثلاث تهم تتعلق بحيازة الأسلحة النارية أثناء استدعائه أمام محكمة اتحادية في ولاية (ديلاوير) ثوط معركة قانونية وضعت نجل الرئيس في مواجهة مع وزارة العدل مع بدء الحملة الرئاسية لعام 2024. (النهاية) ر ج