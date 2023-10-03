أوقاف إربد الأولى تحتفي بالمولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 3تشرين الأول(بترا)-نظمت مديرية أوقاف اربد الأولى، اليوم الثلاثاء، احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في غرفة تجارة إربد.
وتناول مدير أوقاف إربد عمر الحموري، خلال الاحتفال الذي حضره محافظ إربد رضوان العتوم ومفتي عام القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي العقيد الشيخ حسن مخاترة، القيم النبيلة والأخلاق العظيمة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته الخالدة والدروس والعبر المستوحاة من سيرته عليه السلام.
بدوره، تحدث سماحة الشيخ حسن مخاترة عن إرهاصات النبوة ودلالات أحداثها الإنسانية والأخلاقية التي غرسه الرسول في نفوس الناس، مبينا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام إلى نزول الوحي وتكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة.
وخلال الاحتفال عرضت مادة فلمية بعنوان: "الرسالة" بينت الارتباط الوثيق للرسالة النبوية ومقامات الصحابة في الأردن، كما تضمن الاحتفال أناشيد دينية قدمتها فرقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
--(بترا)
س ع/أز/ هـ ح
03/10/2023 23:22:50
MENAFN03102023000117011021ID1107184068
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