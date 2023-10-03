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خسارة مؤشرات الأسهم الأميركية 760 نقطة

10/3/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 3 تشرين الأول (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 760 نقطة، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى 4.8 في المئة.
ويراهن المستثمرون على أن قوة الاقتصاد ستعني ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة أطول.
وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 430 نقطة ليغلق على 32002 نقطة، فيما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 248 نقطة ليصل الى 13059 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 58 نقطة ليغلق عند 4229 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 28 نقطة ليغلق عند 1729 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) عند 89 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/أز/ هـ ح
03/10/2023 23:13:47

MENAFN03102023000117011021ID1107184067

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