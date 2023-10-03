خسارة مؤشرات الأسهم الأميركية 760 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 3 تشرين الأول (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 760 نقطة، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى 4.8 في المئة.
ويراهن المستثمرون على أن قوة الاقتصاد ستعني ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة أطول.
وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 430 نقطة ليغلق على 32002 نقطة، فيما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 248 نقطة ليصل الى 13059 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 58 نقطة ليغلق عند 4229 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 28 نقطة ليغلق عند 1729 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) عند 89 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/أز/ هـ ح
03/10/2023 23:13:47
MENAFN03102023000117011021ID1107184067
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