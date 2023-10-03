اتفاقية مشتركة بين الجامعة الهاشمية وأكاديمية أريج للتدريب

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 3 تشرين أول(بترا)- وقعت الجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لعقد الدبلومات والدورات التدريبية المشتركة مع أكاديمية أريج أبوجويد للتدريب، وقعها نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد سليمان المشاعلة، ومدير عام الأكاديمية أريج خليل أبوجويد، بحضور مدير التدريب والتسويق في مركز الدراسات والاستشارات محمد تقي الدين.

وبموجب المذكرة، تقدم الأكاديمية للمتدربين في جميع برامج الدبلوم دورتين في اللغة الإنجليزية، بواقع 30 ساعة تدريبية، والرخصة الدولية في استخدام الحاسوب 40 ساعة تدريبية قبل البدء بالمحتوى العلمي لهذه الدبلومات، وكذلك توفير التدريب العملي في المؤسسات المختصة للبرامج التدريبية التي تتضمن تدريباً عملياً على نفقة المتدرب الخاصة، إضافة إلى توفير المدربين المؤهلين، وتزويد الجامعة بالبيانات والوثائق المتعلقة بالمدربين، والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء برامج الدبلوم والدورات التدريبية، وتوفير القاعات التدريبية ومختبرات الحاسوب الملائمة والتجهيزات المناسبة.

وقال الدكتور المشاعلة إن الجامعة تحرص على تقديم خدمات التدريب من خلال مركز الدراسات والاستشارات وخدمة المجتمع ،وتوفر التجهيزات الخاصة لعقد الدبلومات والدورات التدريبية من المختبرات والقاعات تدريسية.

من جهتها، أشارت أبوجويد إلى أن أكاديمية أريج لها خبرة واسعة في مجال التدريب والاستشارات في تخصصات متنوعة ضمن أربعة فروع في عمان واربد والعقبة ،وحاليا في الجامعة الهاشمية بالزرقاء، حيث تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعربي مثل: دبلوم الرعاية الصحية، ودبلوم تكنولوجيا الأسنان، ودبلوم المعالجة النفسية، ودبلوم مكافحة العدوى، ودبلوم تسويق صيدلة، ودبلوم إدارة مخاطر الزراعة وغيرها الكثير من الدبلومات المتخصصة.

--(بترا)

ع ض/أز/ هـ ح

03/10/2023 22:03:49