اتفاقية مشتركة بين الجامعة الهاشمية وأكاديمية أريج للتدريب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 3 تشرين أول(بترا)- وقعت الجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لعقد الدبلومات والدورات التدريبية المشتركة مع أكاديمية أريج أبوجويد للتدريب، وقعها نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد سليمان المشاعلة، ومدير عام الأكاديمية أريج خليل أبوجويد، بحضور مدير التدريب والتسويق في مركز الدراسات والاستشارات محمد تقي الدين.
وبموجب المذكرة، تقدم الأكاديمية للمتدربين في جميع برامج الدبلوم دورتين في اللغة الإنجليزية، بواقع 30 ساعة تدريبية، والرخصة الدولية في استخدام الحاسوب 40 ساعة تدريبية قبل البدء بالمحتوى العلمي لهذه الدبلومات، وكذلك توفير التدريب العملي في المؤسسات المختصة للبرامج التدريبية التي تتضمن تدريباً عملياً على نفقة المتدرب الخاصة، إضافة إلى توفير المدربين المؤهلين، وتزويد الجامعة بالبيانات والوثائق المتعلقة بالمدربين، والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء برامج الدبلوم والدورات التدريبية، وتوفير القاعات التدريبية ومختبرات الحاسوب الملائمة والتجهيزات المناسبة.
وقال الدكتور المشاعلة إن الجامعة تحرص على تقديم خدمات التدريب من خلال مركز الدراسات والاستشارات وخدمة المجتمع ،وتوفر التجهيزات الخاصة لعقد الدبلومات والدورات التدريبية من المختبرات والقاعات تدريسية.
من جهتها، أشارت أبوجويد إلى أن أكاديمية أريج لها خبرة واسعة في مجال التدريب والاستشارات في تخصصات متنوعة ضمن أربعة فروع في عمان واربد والعقبة ،وحاليا في الجامعة الهاشمية بالزرقاء، حيث تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعربي مثل: دبلوم الرعاية الصحية، ودبلوم تكنولوجيا الأسنان، ودبلوم المعالجة النفسية، ودبلوم مكافحة العدوى، ودبلوم تسويق صيدلة، ودبلوم إدارة مخاطر الزراعة وغيرها الكثير من الدبلومات المتخصصة.
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
03/10/2023 22:03:49
MENAFN03102023000117011021ID1107184066
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.