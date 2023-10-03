البرلمان الأوروبي يقر مقترحاً لإنشاء صندوق لدعم أوكرانيا بـ 50 مليار يورو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- اعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات قرارا يدعم مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات 2021-2027 ، والتي تتضمن، أحكاماً لإنشاء صندوق خاص لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو لتقديم الدعم المالي لأوكرانيا خلال الحرب وتعافيها بعد الحرب.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، جرى التصويت، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. حيث صوت 393 نائبا لصالح القرار ، وصوت 136 ضده ، فيما امتنع 92 سياسيا أوروبيا عن التصويت.

وتؤكد الوثيقة أن هذه المراجعة (للميزانية) يجب أن تركز على العواقب المتعددة لحرب روسيا ضد أوكرانيا، وعلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي المفتوح وسيادة الاتحاد الأوروبي وتزويده بالمرونة الكافية للاستجابة للأزمات.

--(بترا)

أ ن/أز/ ع ط

03/10/2023 22:09:30