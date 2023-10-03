البرلمان الأوروبي يقر مقترحاً لإنشاء صندوق لدعم أوكرانيا بـ 50 مليار يورو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- اعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات قرارا يدعم مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات 2021-2027 ، والتي تتضمن، أحكاماً لإنشاء صندوق خاص لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو لتقديم الدعم المالي لأوكرانيا خلال الحرب وتعافيها بعد الحرب.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، جرى التصويت، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. حيث صوت 393 نائبا لصالح القرار ، وصوت 136 ضده ، فيما امتنع 92 سياسيا أوروبيا عن التصويت.
وتؤكد الوثيقة أن هذه المراجعة (للميزانية) يجب أن تركز على العواقب المتعددة لحرب روسيا ضد أوكرانيا، وعلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي المفتوح وسيادة الاتحاد الأوروبي وتزويده بالمرونة الكافية للاستجابة للأزمات.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
03/10/2023 22:09:30
MENAFN03102023000117011021ID1107184065
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