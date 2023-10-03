إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار 3 تشرين الأول (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الجديدة، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

وقالت السلطة، في بيان اليوم، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة مثلث الشونة الجديدة ولغاية الكرامة، أسفرت عن إزالة "برابيش" بأقطار مختلفة عدد 10 ومواسير مدفونة أسفل طريق القناة، إضافة إلى مصادرة مضخة تعود لوحدات زراعية شرق القناة ليس لها حقوق مائية، وتم عمل ضبط مشترك حسب الأصول.

-- (بترا)

أ غ / أز/ هـ ح

03/10/2023 21:39:25