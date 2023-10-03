الخريشة: اختيار مرشحي الانتخابات يجب أن يكون على أسس برامجية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 3 تشرين الأول(بترا)-عمر ضمرة-أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، أن اختيار المرشحين خلال الانتخابات المقبلة يجب أن يكون على أسس برامجية، إذ تم تخصيص القوائم العامة في قانون الانتخاب لتكون قوائم للأحزاب السياسية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية، اليوم الثلاثاء، نظمتها مؤسسة دار الحسام للعمل الشبابي بقاعة غرفة تجارة الزرقاء، مع عدد من القيادات الشبابية والنسوية وأبناء المجتمع المحلي في محافظة الزرقاء حول "المشاركة السياسية في ضوء منظومة التحديث السياسي".

وأوضح أن نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب حدد آلية صرف الدعم المالي للأحزاب، بحيث تكون هذه الأحزاب نشطة، ولها ممارسات وبرامج تطبق على أرض الواقع وذات تأثير إيجابي، إلى جانب الدور الذي تقدمه الحكومة تجاه المواطنين وتوعيتهم بجدية الدولة في السير نحو الانخراط بالعمل الحزبي واختيار المترشحين على أسس برامجية.

وأشار الخريشة إلى أن العمل السياسي والبرلماني ليس جديداً على المجتمع الأردني، حيث أن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تشجيع المواطنين على الانخراط في الحياة السياسية والعمل الحزبي، تحقيقاً للرؤى الملكية السامية، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة في العمل العام والحياة السياسية وفقاً لما نص عليه قانوني الانتخاب والأحزاب.

ولفت إلى أن الحياة السياسية في الأردن مستمرة منذ تأسيس الدولة، إذ أننا قطعنا أشواطاً كبيرة في العمل السياسي، فالأردن يعمل على مراجعة الملفات السياسية للعمل على تحديثها وتطويرها وفقا للمتغيرات والظروف داخل المجتمع، مؤكداً أن الأردن يسير في مراحل متقدمة على طريق تحديث المنظومة السياسية.

وبين أن قانون الأحزاب نص على أن يسعى الحزب للمشاركة في تشكيل الحكومة لتطبيق الرؤى والتطلعات والبرامج الخاصة بالحزب، إذ أن أحزاب الأغلبية هي من ستشكل الحكومات البرلمانية، والرقابة على أداء هذه الحكومات سيكون على أكمل وجه، داعياً الأحزاب السياسية إلى ضرورة التطوير من نفسها وبرامجها واستقطاب المواطنين للانضمام إليها للوصول إلى المجالس المنتخبة.

وحول الجهة المسؤولة عن الأحزاب السياسية؛ بين أن الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن نفسها ودور الوزارة يكمن في التواصل مع هذه الأحزاب وتشجيع المواطنين على الانخراط بها، بينما تقع مسؤولية متابعة شؤون الأحزاب السياسية على الهيئة المستقلة للانتخاب وفق أحكام القانون.

وبخصوص الحياة الاقتصاد وأثرها على الحياة السياسية؛ قال الخريشة إن الاقتصاد الأردني قوي وحافظ على استقراره مقارنة بدول أخرى، حيث أنه يوفر فرص عمل لنحو مليون عامل موزعة على اللاجئين والعمالة الوافدة، إلا أننا نعاني من سوء في توزيع القوى البشرية، ويتعين علينا إعادة النظر في القضية والسعي في توجيه المواطنين نحو العمل المهني.

وجرى خلال الجلسة التي حضرها رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ورئيس الغرفة حسين شريم وعدد من الناشطين السياسيين والحزبيين، حوار موسع بين الحضور أداره مدير مؤسسة دار الحسام للعمل الشبابي المحامي حسام الخصاونة، تركز حول خطط الحكومة المبنية على الديمقراطية، ودور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في التعامل مع الأحزاب ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ودار حوار حول دور المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية والوصول للمجالس المنتخبة، والحكومات البرلمانية وكيفية تشكيلها ومراقبة أدائها، ومصير الأحزاب التي لن تتمكن من تمثيل نفسها في المجالس المقبلة، وخلق الثقافة السياسية لدى الشباب والمرأة للانخراط في العمل السياسي والحزبي، والوضع الاقتصادي وانعكاسه على التحديث السياسي.

--(بترا)

ع ض/أز

03/10/2023 21:38:04