الوحدات يخسر أمام الكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- خسر فريق الوحدات لكرة القدم أمام نظيره فريق الكويت الكويتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الكويت، في إطار منافسات المجموعة الثانية بكاس الاتحاد الآسيوي.
وحل الوحدات في المركز الثاني مؤقتا، منتظرا نتيجة مباراة أهلي حلب مع فريق الكهرباء العراقي.
وتتجدد مواجهات الوحدات يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول الحالي أمام الكهرباء العراقي.
وكان الوحدات استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق أهلي حلب السوري، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تعادل فريقا الكهرباء والكويت.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
03/10/2023 21:32:50
MENAFN03102023000117011021ID1107184062
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