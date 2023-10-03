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الوحدات يخسر أمام الكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي

10/3/2023 11:25:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- خسر فريق الوحدات لكرة القدم أمام نظيره فريق الكويت الكويتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الكويت، في إطار منافسات المجموعة الثانية بكاس الاتحاد الآسيوي.
وحل الوحدات في المركز الثاني مؤقتا، منتظرا نتيجة مباراة أهلي حلب مع فريق الكهرباء العراقي.
وتتجدد مواجهات الوحدات يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول الحالي أمام الكهرباء العراقي.
وكان الوحدات استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق أهلي حلب السوري، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تعادل فريقا الكهرباء والكويت.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
03/10/2023 21:32:50

MENAFN03102023000117011021ID1107184062

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