المنتخب الوطني لكرة القدم يعلن قائمته للبطولة الدولية الرباعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموته، قائمة ضمت 28 لاعبا، استعداداً للدخول في معسكر تدريبي محلي ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء.
ويأتي المعسكر تأهباً لخوض البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي ينظمها الاتحاد الأردني خلال الفترة من 13 إلى 17 تشرين الأول الحالي، على ستاد عمان الدولي.
وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، ومالك شلبية، وأحمد الجعيدي، ومحمد أبو حشيش، وسعد الروسان، وعبدالله نصيب، وإحسان حداد، ومهند خيرالله، ودانيال عفانة، وهادي الحوراني، وفراس شلباية، ومصطفى عيد، وإبراهيم سعادة، ونور الروابدة، ونزار الرشدان، وصالح راتب، ورجائي عايد، وعبيدة السمارنة، ويوسف أبو جلبوش، وأحمد عرسان، ومهند أبو طه، وأمين الشناينة، وموسى التعمري، وأنس العوضات، ومحمد أبو زريق، ومحمود مرضي، وعلي علوان ويزن النعيمات.
ويستهل النشامى مشواره في البطولة، بلقاء المنتخب الإيراني مساء الجمعة 13 الحالي، والذي يشهد أيضاً مواجهة قطر والعراق، فيما تقام المباراة النهائية يوم 17 من الشهر ذاته، ويسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
من جانبه، أكد مدرب النشامى أهمية المعسكر الحالي وخوض البطولة الرباعية، خاصة مع توجيه الدعوة لعدد من لاعبي المنتخب الوطني تحت سن 23 عاما للالتحاق بالتجمع، والسماح لهم بعد ذلك بالمغادرة إلى معسكر القاهرة لخوض لقاء مصر ودياً، قبل العودة مجدداً إلى تجمع النشامى.
وأضاف أن الهدف منذ البداية تعزيز صفوف النشامى بأسماء شابة قادرة على تمثيل المنتخب الوطني الأول بالشكل المطلوب ولعدة سنوات مقبلة، دون أن يعيق ذلك رحلة إعداد المنتخب الوطني تحت 23 عاما لخوض النهائيات الآسيوية في نيسان المقبل.
وتابع عموته أنه ووفقاً للتنسيق الدائم مع الجهاز الفني لمنتخب تحت 23 عاما، قرر الجهاز الفني دعوة الجعيدي وأبو طه والشناينة للالتحاق بالتجمع فور انتهاء ارتباطهم مع أنديتهم، مع السماح لهم بمرافقة منتخب تحت 23 عاما لمعسكر مصر، والعودة بعد ذلك إلى النشامى قبل المواجهة الأخيرة من البطولة الرباعية، فيما سيبقى عفانة ضمن معسكر المنتخب الأول طوال الفترة.
وبشأن عودة شرارة والحوراني لقائمة النشامى، قال إنه واستكمالاً لنهجنا في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الدوليين، للالتحاق بالمعسكر ومتابعتهم عن قرب والوقوف على جاهزيتهم، يشكل التجمع الحالي فرصة جيدة أمام شرارة والحوراني للعودة إلى أجواء المنتخب الوطني، بعد أن حالت الظروف دون تواجدهم في التجمع الشهر الماضي، حيث ننتظر منهم تقديم أفضل المستويات وإثبات أحقيتهم في تمثيل النشامى، على الرغم من قلة مشاركتهم مع أنديتهم.
وأكد مدرب المنتخب الوطني، في ختام حديثه، أن المرحلة المقبلة ومع بدء تصفيات المونديال الشهر المقبل، تحتم الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية، وفقاً لما يقدموه من مستويات مع أنديتهم، "من الصعب منح المزيد من الفرص لأي لاعب لا يشارك بشكل منتظم مع فريقه".
وينتظر أن يبدأ المنتخب تدريباته غداً الأربعاء بحضور اللاعبين المحليين الذين أنهوا ارتباطاتهم مع أنديتهم، وعدد من المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال الصفوف تدريجياً مطلع الأسبوع المقبل.
ويشارك المنتخب الوطني في تصفيات المونديال ابتداءً من الدور الثاني الذي ينطلق الشهر المقبل، حيث يستقر النشامى في مجموعة تضم السعودية وطاجيكستان إلى جانب كمبوديا أو باكستان.
يشار إلى أن قرعة النهائيات الآسيوية وضعت النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
03/10/2023 21:31:37
MENAFN03102023000117011021ID1107184061
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