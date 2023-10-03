المنتخب الوطني لكرة القدم يعلن قائمته للبطولة الدولية الرباعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموته، قائمة ضمت 28 لاعبا، استعداداً للدخول في معسكر تدريبي محلي ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء.

ويأتي المعسكر تأهباً لخوض البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي ينظمها الاتحاد الأردني خلال الفترة من 13 إلى 17 تشرين الأول الحالي، على ستاد عمان الدولي.

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، ومالك شلبية، وأحمد الجعيدي، ومحمد أبو حشيش، وسعد الروسان، وعبدالله نصيب، وإحسان حداد، ومهند خيرالله، ودانيال عفانة، وهادي الحوراني، وفراس شلباية، ومصطفى عيد، وإبراهيم سعادة، ونور الروابدة، ونزار الرشدان، وصالح راتب، ورجائي عايد، وعبيدة السمارنة، ويوسف أبو جلبوش، وأحمد عرسان، ومهند أبو طه، وأمين الشناينة، وموسى التعمري، وأنس العوضات، ومحمد أبو زريق، ومحمود مرضي، وعلي علوان ويزن النعيمات.

ويستهل النشامى مشواره في البطولة، بلقاء المنتخب الإيراني مساء الجمعة 13 الحالي، والذي يشهد أيضاً مواجهة قطر والعراق، فيما تقام المباراة النهائية يوم 17 من الشهر ذاته، ويسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

من جانبه، أكد مدرب النشامى أهمية المعسكر الحالي وخوض البطولة الرباعية، خاصة مع توجيه الدعوة لعدد من لاعبي المنتخب الوطني تحت سن 23 عاما للالتحاق بالتجمع، والسماح لهم بعد ذلك بالمغادرة إلى معسكر القاهرة لخوض لقاء مصر ودياً، قبل العودة مجدداً إلى تجمع النشامى.

وأضاف أن الهدف منذ البداية تعزيز صفوف النشامى بأسماء شابة قادرة على تمثيل المنتخب الوطني الأول بالشكل المطلوب ولعدة سنوات مقبلة، دون أن يعيق ذلك رحلة إعداد المنتخب الوطني تحت 23 عاما لخوض النهائيات الآسيوية في نيسان المقبل.

وتابع عموته أنه ووفقاً للتنسيق الدائم مع الجهاز الفني لمنتخب تحت 23 عاما، قرر الجهاز الفني دعوة الجعيدي وأبو طه والشناينة للالتحاق بالتجمع فور انتهاء ارتباطهم مع أنديتهم، مع السماح لهم بمرافقة منتخب تحت 23 عاما لمعسكر مصر، والعودة بعد ذلك إلى النشامى قبل المواجهة الأخيرة من البطولة الرباعية، فيما سيبقى عفانة ضمن معسكر المنتخب الأول طوال الفترة.

وبشأن عودة شرارة والحوراني لقائمة النشامى، قال إنه واستكمالاً لنهجنا في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الدوليين، للالتحاق بالمعسكر ومتابعتهم عن قرب والوقوف على جاهزيتهم، يشكل التجمع الحالي فرصة جيدة أمام شرارة والحوراني للعودة إلى أجواء المنتخب الوطني، بعد أن حالت الظروف دون تواجدهم في التجمع الشهر الماضي، حيث ننتظر منهم تقديم أفضل المستويات وإثبات أحقيتهم في تمثيل النشامى، على الرغم من قلة مشاركتهم مع أنديتهم.

وأكد مدرب المنتخب الوطني، في ختام حديثه، أن المرحلة المقبلة ومع بدء تصفيات المونديال الشهر المقبل، تحتم الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية، وفقاً لما يقدموه من مستويات مع أنديتهم، "من الصعب منح المزيد من الفرص لأي لاعب لا يشارك بشكل منتظم مع فريقه".

وينتظر أن يبدأ المنتخب تدريباته غداً الأربعاء بحضور اللاعبين المحليين الذين أنهوا ارتباطاتهم مع أنديتهم، وعدد من المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال الصفوف تدريجياً مطلع الأسبوع المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني في تصفيات المونديال ابتداءً من الدور الثاني الذي ينطلق الشهر المقبل، حيث يستقر النشامى في مجموعة تضم السعودية وطاجيكستان إلى جانب كمبوديا أو باكستان.

يشار إلى أن قرعة النهائيات الآسيوية وضعت النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

--(بترا)

ض ع/أز/ هـ ح

03/10/2023 21:31:37