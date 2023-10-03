الموزع أحمد عادل يتعاون مع رامى عياش فى أغنية جديدة

MENAFN - Youm7) يتعاون الموزع الموسيقى أحمد عادل للمرة الثانية مع النجم اللبنانى رامى عياش فى أغنية جديدة بعنوان " سلطنة " من كلمات محمد البوغة وألحان محمد عبد المنعم وانتهى رامى من تصوير الأغنية على أن يقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة وتعاونا سويا من قبل فى أغنية " الناس الرايقة " التى جمعت بينهم وبين النجم الكبير أحمد عدوية وحققت نجاحا كبيراوحصلت على أعلى نسبة مشاهدات وقت طرحها



يذكر أن النجم اللبناني رامى عياش حل ضيفا على برنامج" ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون" "اليوم السابع"

ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله

،وفى لقائه كشف انه لا يهتم بالسويشيال ميديا لانها تهدر الوقت وانه لايبغى السير وراء سراب قد يختفى في لحظة بانقطاع

النت كما صرح بأنه يحب الاكل

لذلك اتجه لفتح بيزنس المطاعم في لبنان

كما تحدث رامى عياش في الحلقة عن عائلتة وابنائه وميولهم الفنية ورأيه في اتجاهم الى عالم الفن وتابع عياش قائلا انه لا يحب ان يسمع سوى أغانى وديع الصافى والرحبانية الذى تعلم منهم أصول الموسيقى والغناء

وطرح عياش مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "حلوين حلوين" على اليوتيوب، والذى يتغني بكلماتها حول سر السعادة الممثل فى الحب والمرح والتفاؤل، مثلما يظهر خلال كلمات الأغنية الذى يدعو من خلالها الجميع للبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة، وهي من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش