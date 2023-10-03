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مليار و433 مليون دولار عالميا لفيلم Barbie منذ يوليو الماضى

10/3/2023 11:25:29 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فيلم Barbie إيرادات وصلت إلى مليار و433 مليونا و976 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم منذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وأنقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 633 مليونًا و76 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و800 مليونًا و 900 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وحصل الفيلم على إشادات من نقاد عالميين حيث تم وصف العمل بـ "المضحك والمذهل والذكى للغاية"، فيلم Barbie من بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

حصل الفيلم على تعليقات إيجابية إلى حد كبير والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت "الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من ComicBook، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

وتمت الإشادة بفيلم Barbie أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لعب أدوار باربي وكين".

أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي





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