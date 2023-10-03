وزارة الثقافة تنظم حفلاً لعلي الحجار اليوم بالإسماعيلية احتفالا بذكرى أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر
بمحافظة الإسماعيلية ، برئاسة عمرو البسيوني، فعالية ثقافية وفنية احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد، ، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.
على الحجار
وتبدأ الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لفرقة النيل للغناء الشعبي بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية.
ومن المقرر أن يقدم الفنان كريم كوجاك، حفل انتصارات أكتوبر والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما سيتم تقديم أوبريت جيش الشمس، ومن المقرر إذاعة الحفل عبر قناة الحياة
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