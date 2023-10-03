وزارة الثقافة تنظم حفلاً لعلي الحجار اليوم بالإسماعيلية احتفالا بذكرى أكتوبر

MENAFN - Youm7) تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبربمحافظة الإسماعيلية ، برئاسة عمرو البسيوني، فعالية ثقافية وفنية احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد، ، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.





على الحجار

وتبدأ الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لفرقة النيل للغناء الشعبي بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية.

ومن المقرر أن يقدم الفنان كريم كوجاك، حفل انتصارات أكتوبر والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما سيتم تقديم أوبريت جيش الشمس، ومن المقرر إذاعة الحفل عبر قناة الحياة