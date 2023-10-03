خطوات سهلة لإصلاح وإخفاء خدوش الأثاث الجلدي فى منزلك

MENAFN - Youm7) وجود الحيوانات الأليفة في أي بيت يضفي عليه الكثير من البهجة والمرح، ولكنها للأسف تسبب بعض الضرر للأثاث ولا سيما المصنوع من الجلد، فالقطط والكلاب تحب اللعب مع القطع الجلدية لكنها تتسبب في ضرر كبير، ووفقًا لما جاء في موقعbetter homes نستعرض خلال السطورالتالية أبرز الطرق لمعالجة خدوش الجلد في الأثاث المنزلي.

أثاث منزلي





إزالة وتنعيم الألياف السائبة:

في البداية استخدمي مقص متساوي وقومي بالتخلص من

الخدوش أو الزوائد الجلدية، في حالة عدم توفير مقص قومي باستخدام ماكينة حلاقة للتخلص أي ألياف ممزقة أوسائبة، ثم قومي باستخدام أعواد الاسنان قومي بتناول القليل من الغراء لتثبيت بقايا الألياف.

استخدم التصحيح أو الحشو:

بعد قص الزوائد ولتثبيتها يفضل أن تقومي بعمل حشو أو تصحيح باستخدام رقعة جلدية أوحشو إذا كانت هناك مساحة مفقودة وقومي بتحضيرها، وقصها على نفس المساحة بشكل احترافي.

الرمل والصبغ:

بعد الانتهاء من تحضير الحشو، استخدمي الصنفرة وقومي بتنعيم المنطقة واستخدمي

كمية صغيرة من صبغة الجلد ووزعي اللون على المنطقة بواسطة قطعة من القطن أوالقماش الناعم وقومي ببناء اللون أكثر من مرة.

ضعي الغراء مرة أخري:



قومي بالبحث عن أي مساحات فارغة وقومي بوضع الغراء وقطع الجلد المصبوغة، ثم قومي بالصنفرة حتي تحصلي على منطقة متساوية، ثم قومي بتجفيف المنطقة بمجفف الشعر.

تصليح الخدوشتصليح الجلد



