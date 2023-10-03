خطوات سهلة لإصلاح وإخفاء خدوش الأثاث الجلدي فى منزلك

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- Youm7) وجود الحيوانات الأليفة في أي بيت يضفي عليه الكثير من البهجة والمرح، ولكنها للأسف تسبب بعض الضرر للأثاث ولا سيما المصنوع من الجلد، فالقطط والكلاب تحب اللعب مع القطع الجلدية لكنها تتسبب في ضرر كبير، ووفقًا لما جاء في موقع
better homes نستعرض خلال السطورالتالية أبرز الطرق لمعالجة خدوش الجلد في الأثاث المنزلي.
أثاث منزلي
إزالة وتنعيم الألياف السائبة:
في البداية استخدمي مقص متساوي وقومي بالتخلص من
الخدوش أو الزوائد الجلدية، في حالة عدم توفير مقص قومي باستخدام ماكينة حلاقة للتخلص أي ألياف ممزقة أوسائبة، ثم قومي باستخدام أعواد الاسنان قومي بتناول القليل من الغراء لتثبيت بقايا الألياف.
استخدم التصحيح أو الحشو:
بعد قص الزوائد ولتثبيتها يفضل أن تقومي بعمل حشو أو تصحيح باستخدام رقعة جلدية أوحشو إذا كانت هناك مساحة مفقودة وقومي بتحضيرها، وقصها على نفس المساحة بشكل احترافي.
الرمل والصبغ:
بعد الانتهاء من تحضير الحشو، استخدمي الصنفرة وقومي بتنعيم المنطقة واستخدمي
كمية صغيرة من صبغة الجلد ووزعي اللون على المنطقة بواسطة قطعة من القطن أوالقماش الناعم وقومي ببناء اللون أكثر من مرة.
ضعي الغراء مرة أخري:
قومي بالبحث عن أي مساحات فارغة وقومي بوضع الغراء وقطع الجلد المصبوغة، ثم قومي بالصنفرة حتي تحصلي على منطقة متساوية، ثم قومي بتجفيف المنطقة بمجفف الشعر.
تصليح الخدوش
تصليح الجلد
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